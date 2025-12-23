Καθώς στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ξέσπασε μια ακόμη ενεργειακή κρίση, η Ford αναγνώρισε τη σημασία της βελτίωσης της αποδοτικότητας των μοντέλων της και ανέθεσε στους σχεδιαστές της να εστιάσουν στην αεροδυναμική.

Το προηγμένο πρόγραμμα σχεδιασμού και αεροδυναμικής δημιούργησε συνολικά πέντε πρωτότυπα που επικεντρώθηκαν σε αυτήν την αποστολή από το 1979 έως το 1985, όλα με την ονομασία Probe. Αυτό το πρωτότυπο Ford Probe IV είναι το τέταρτο από αυτά, εξυπηρετώντας αποκλειστικά τις δοκιμές-μετρήσεις στην αεροδυναμική σήραγγα.

Μάλιστα πέτυχε συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,152. Αυτός ο αριθμός είναι καλύτερος από όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται ακόμη και σήμερα, και είναι τόσο εντυπωσιακός που είναι τυπωμένος και στους προφυλακτήρες.

Το σύνολο διαθέτει αμάξωμα από σύνθετο υλικό τοποθετημένο σε πλαίσιο από ξύλο, κάτι που δεν του επιτρέπει να κινηθεί σε δημόσιο δρόμο (εάν κάποιος τοποθετήσει κινητήρα καθώς το σύνολο δεν διαθέτει σύστημα κίνησης).

Τα υποπλαίσια που συγκρατούν τους τροχούς είναι από χάλυβα, και η μπροστινή και η πίσω ανάρτηση μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Ο πωλητής δέχεται προσφορές στο Facebook Marketplace και αν δεν του αρέσουν, θα πραγματοποιήσει δημοπρασία. Πάντως ένα άλλο Ford Probe Concept, το οποίο όμως διέθετε 1.600άρη turbo κινητήρα 122 ίππων, είχε πουληθεί για 125.000 δολάρια το 2022 και πλέον είναι έκθεμα σε μουσείο.

Πηγή: Fordauthority.com