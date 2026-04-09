Τις περισσότερες φορές τα αυτοκίνητα που στήνονται στην ευθεία του CarWow, είναι καινούργια μοντέλα και σε εργοστασιακή μορφή. Αυτή τη φορά όμως η “μάχη” φέρνει αντιπάλους δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Την εργοστασιακή και υβριδική ιπποδύναμη με το ακραίο tuning.

Εκπρόσωπος της πρώτης σχολής είναι η Porsche 918 Spyder η οποία διαθέτει έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 4.6λτ. που σε συνεργασία με δύο ηλεκτρικά μοτέρ και τετρακίνηση, αποδίδει 890 άλογα και 1.280 Nm ροπής. Το κιβώτιο είναι 7άρι αυτόματο διπλού συμπλέκτη ενώ η ζυγαριά σταματά στα 1.674 κιλά. Τιμή στα 1.5 εκ. ευρώ.

Από την άλλη, εκπρόσωπος του tuning είναι ένα Honda Integra Type R. Ένα μοντέλο που στην εργοστασιακή του μορφή αποδίδει 220 άλογα στους εμπρός τροχούς από 2λιτρο μοτέρ. Μετά όμως από 100.000 ευρώ για την αναβάθμιση του, τα 922 άλογα του πλέον, πηγαίνουν και στους τέσσερις τροχούς.

Ποιο λέτε να κερδίσει στο 400άρι από στάση, από κίνηση αλλά και στο τεστ φρένων;