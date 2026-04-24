Στα μέσα Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, είχαμε βρεθεί στην στον εκθεσιακό χώρο Porsche Center Athens όπου μία Cayenne Electric από τη Γερμανία, έχει “προσγειωθεί” για μία πρώτη γνωριμία. Τώρα η γερμανική εταιρία παρουσιάζει την πιο γρήγορη και σπορ εκδοχή του πιο διάσημου SUV της, παρουσιάζοντας την ηλεκτρική έκδοση της Cayenne Coupé. Ένα μοντέλο που δεν είναι απλώς το πιο γρήγορο SUV της, αλλά το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Turbo Coupé Electric, η οποία αποδίδει έως και 1.156 ίππους με Launch Control, νούμερο που την τοποθετεί σε επίπεδα hypercar. Η επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 260χλμ./ώρα.

Η γκάμα περιλαμβάνει συνολικά τρεις εκδόσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιδόσεων. Η βασική ξεκινά από περίπου 408 ίππους (έως 442 με overboost), η έκδοση S φτάνει έως τους 666 ίππους, ενώ η Turbo ανεβάζει τον πήχη πάνω από τους 1.100 ίππους, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του μοντέλου ως τεχνολογική βιτρίνα της εταιρείας.

Η νέα Cayenne Coupé Electric δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ισχύ, αλλά και με την τεχνολογία που κρύβεται κάτω από το αμάξωμα. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800 Volt, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση έως και 390-400 kW, κάτι που μεταφράζεται σε εξαιρετικά μικρούς χρόνους φόρτισης για τα δεδομένα της κατηγορίας. Μάλιστα η μπαταρία των 113 kW, μπορεί να φορτίσει από το 10 στο 80% σε 16 λεπτά.

Παράλληλα, η Porsche δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά. Το μοντέλο εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα όπως ενεργή αερανάρτηση, πίσω διεύθυνση και το σύστημα Porsche Active Ride, το οποίο περιορίζει σχεδόν πλήρως τις κλίσεις του αμαξώματος, διατηρώντας την αίσθηση ενός καθαρόαιμου sportscar, παρά το μέγεθος και το βάρος του οχήματος.

Σχεδιαστικά, η έκδοση Coupé ξεχωρίζει χάρη στη χαρακτηριστική «flyline» οροφή εμπνευσμένη από την 911, με χαμηλότερο προφίλ και βελτιωμένη αεροδυναμική (Cd 0,23). Ταυτόχρονα, δεν θυσιάζει την πρακτικότητα, με χώρο αποσκευών έως 1.347 λίτρα και δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 3,5 τόνους.

Το σημαντικότερο όμως είναι το μήνυμα που στέλνει. Η νέα Cayenne δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV – είναι η απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με ακραίες επιδόσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Και κυρίως, ότι η Porsche είναι έτοιμη να μεταφέρει το DNA των sportscar της σε μια νέα εποχή.