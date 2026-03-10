Η Porsche συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση και εμπλουτίζει τη γκάμα της ηλεκτρικής Cayenne με τη νέα έκδοση, S Electric. Το νέο μοντέλο τοποθετείται στο κέντρο της οικογένειας των ηλεκτρικών Cayenne, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων, αυτονομίας και εξοπλισμού.

Έως 666 ίπποι και επιτάχυνση supercar

Η νέα Cayenne S Electric εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, έναν σε κάθε άξονα, δημιουργώντας ένα προηγμένο σύστημα τετρακίνησης. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 544 ίππους, ενώ με τη λειτουργία Launch Control αυξάνεται προσωρινά στους 666 ίππους. Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές για ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV, με το 0-100χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 250χλμ./ώρα Παράλληλα, η Porsche υπόσχεται σημαντική αυτονομία, καθώς σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η ηλεκτρική Cayenne S μπορεί να φτάσει έως και 653 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Μεγάλη μπαταρία και ταχύτατη φόρτιση

Η Cayenne S Electric χρησιμοποιεί μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 113 kWh, ίδια με αυτή που διαθέτουν και οι άλλες εκδόσεις της ηλεκτρικής Cayenne. Σε κατάλληλο ταχυφορτιστή, η ισχύς φόρτισης μπορεί να φτάσει έως τα 400 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε λιγότερο από 16 λεπτά.

Ένα ιδιαίτερο τεχνικό χαρακτηριστικό είναι το σύστημα άμεσης ψύξης με λάδι στον πίσω ηλεκτροκινητήρα, το οποίο απομακρύνει τη θερμότητα απευθείας από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Η λύση αυτή βελτιώνει τόσο την απόδοση όσο και την αντοχή του συστήματος σε υψηλά φορτία.

Προηγμένη τεχνολογία πλαισίου

Η Porsche δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη δυναμική συμπεριφορά. Έτσι, μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογιών βρίσκονται το σύστημα Porsche Active Ride που περιορίζει τις μετατοπίσεις του αμαξώματος, το σύστημα Porsche Torque Vectoring Plus για βελτιωμένη κατανομή ροπής, αλλά και το Porsche Ceramic Composite Brake για κορυφαία απόδοση πέδησης.

Προαιρετικά διατίθεται και το Sport Chrono Package, ενώ η λειτουργία Push-to-Pass μπορεί να προσφέρει επιπλέον 122 ίππους για περίπου 10 δευτερόλεπτα (π.χ. προσπεράσεις).

Ξεχωριστή εμφάνιση και νέες επιλογές εξατομίκευσης

Σχεδιαστικά, η Cayenne S Electric ξεχωρίζει με ειδικούς προφυλακτήρες εμπρός και πίσω βαμμένους σε Volcano Grey Metallic, καθώς και με ζάντες 20 ιντσών Cayenne S Aero. Μάλιστα οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 διαφορετικά εξωτερικά χρώματα, ενώ η Porsche παρουσιάζει και μια νέα σειρά εξατομίκευσης από την Porsche Exclusive Manufaktur.

Το πρώτο διαθέσιμο πακέτο της σειράς αυτής, ονομάζεται “Interior Style Package” και περιλαμβάνει διχρωμία δέρματος Black και Delgada Green, διακοσμητικές ραφές, αλουμινένια διακοσμητικά στοιχεία σε Izabal Green και ειδικές λεπτομέρειες στο τιμόνι, τον πίνακα οργάνων και το κλειδί του αυτοκινήτου.

Νέα προσθήκη στην ηλεκτρική οικογένεια Cayenne

Με την Cayenne S Electric, η Porsche δημιουργεί έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ της βασικής ηλεκτρικής Cayenne και της κορυφαίας Turbo, προσφέροντας περισσότερη ισχύ, σπορ χαρακτήρα και πλουσιότερο εξοπλισμό. Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία και αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές προσθήκες στην ηλεκτρική γκάμα της Porsche.