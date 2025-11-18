Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ήταν το 2022, όταν ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος Oliver Blume προέβλεπε ότι έως και το 80% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων της μάρκας, θα ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Τελικά, ο CEO άλλαξε για την εταιρία, με τον προσφάτως διορισθέντα Michael Leiters να έχει μία πιο προσγειωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση, θέλοντας να στηρίξει την βενζίνη, για όσο υπάρχει ζήτηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός πως το επερχόμενο ηλεκτρικό (και 7θέσιο) SUV, το οποίο θα τοποθετείται πάνω από την Cayenne, τελικά δεν θα είναι ηλεκτρικό. Αντιθέτως θα λανσαριστεί αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης. Τελικά θα δούμε την Panamera, την Cayenne και τα άλλα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης της Porsche να κυκλοφορούν στους δρόμους μέχρι και τη δεκαετία του 2030, μιας και η αγορά δεν έχει αγκαλιάσει τα ηλεκτρικά, όπως θα ήθελαν οι εταιρίες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Drive, ο επικεφαλής της Porshe για την αγορά της Αυστραλίας αποκάλυψε ότι η ενημερωμένη στρατηγική της εταιρίας έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει και τις δύο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα, ο Daniel Schmollinger δήλωσε ότι η πρόθεση είναι να παρέχεται «ελευθερία επιλογής στον πελάτη ανάλογα με το πού βρίσκεται όσον αφορά την ετοιμότητά του για ηλεκτρικά ή αν εξακολουθεί να αγαπά τα βενζινοκίνητα».

Με την υποστήριξη του ομίλου VW, η Porsche είναι σε θέση να ανακάμψει μετά την άστοχη υπερεκτίμηση ανόδου πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων. Πάντως μην ξεχνάμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να καταργήσει τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035. Αυτή η εντολή είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τόσες πολλές παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες προωθούν δυναμικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επιπλέον, οι αυστηρότεροι κανονισμοί της ΕΕ αναγκάζουν τις εταιρείες να πωλούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων του στόλου τους και να αποφύγουν τα υψηλά πρόστιμα.

Θα μπορούσαμε πιο απλά να πούμε πως, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα, όντας παγιδευμένες στην πραγματική ζήτηση και τις εντολές της Ε.Ε. Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο κερδοφόρα ή τόσο δημοφιλή όσο τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, ωστόσο αποτελούν αναγκαιότητα από κανονιστικής άποψης.

Τα στοιχεία των πωλήσεων και κερδών της Porche, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, από τα 400 εκατ. που ήταν την ίδια εποχή πέρυσι (μείωση 99%). Οι λόγοι για αυτά τα νούμερα, είναι τα έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της στρατηγικής προϊόντων, οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς στην Κίνα, οι οργανωτικές αλλαγές, αλλά και τα αυξημένα έξοδα από τους δασμούς εισαγωγής των ΗΠΑ. Αντίθετα, η καθαρά ταμειακή ροή της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκε στα 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 (προηγούμενο έτος: 1,24 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η Porsche παρέδωσε 212.509 οχήματα παγκοσμίως (-6% σε σχέση με πέρυσι). Από όλα τα οχήματα που παραδόθηκαν, το 23,1% ήταν πλήρως ηλεκτρικά και το 12,1% ήταν plug-in υβριδικά. Στην Ευρώπη, το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων οχημάτων έφτασε το 56%. Η ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ των έξι μοντέλων καταγράφηκε από τη Macan με 64.783 παραδόσεις (αύξηση 18%).