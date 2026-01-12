Η Porsche αναθεωρεί σημαντικά τη στρατηγική της για την Macan, παραδεχόμενη δημόσια ότι η απόφαση να αποσύρει την βενζινοκίνητη έκδοση υπέρ μιας αποκλειστικά ηλεκτρικής έκδοσης ήταν λάθος.

Η γερμανική μάρκα είχε προωθήσει την ηλεκτρική Macan ως φυσική συνέχεια και αντικαταστάτη της δημοφιλούς έκδοσης με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η αρχική στρατηγική ήταν να αποσυρθεί πλήρως η θερμική Macan, θεωρώντας ότι οι πελάτες θα προσαρμόζονταν γρήγορα στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε πρόσφατα ο πρώην CEO της Porsche, Oliver Blume, η ηχηρή απόφαση απομάκρυνσης του βενζινοκίνητου μοντέλου χωρίς άμεση, αντίστοιχη αντικατάσταση ήταν λανθασμένη. Παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές για τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν αισιόδοξες, η πραγματικότητα των πωλήσεων και οι απαιτήσεις της αγοράς δεν επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις εκείνης της περιόδου.

Μιλώντας στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Blume δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάναμε λάθος με τη Macan», αναφερόμενος στην απόφαση του 2019 να αποσυρθεί η βενζινοκίνητη Macan υπέρ ενός πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου.

Η παραγωγή της πρώτης γενιάς βενζινοκίνητης Macan θα ολοκληρωθεί οριστικά μέσα στο 2026, με σταδιακή απόσυρση από τις περισσότερες αγορές λόγω μη συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς (GSR2 για την Ευρώπη). Παράλληλα, η ηλεκτρική Macan συνεχίζει να είναι διαθέσιμη και να αποτελεί τον πυρήνα της EV στρατηγικής της εταιρείας.

Νέο SUV με βενζίνη και υβριδικά συστήματα έως το 2028

Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης στρατηγικής, η Porsche έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός νέου compact SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά και πιθανότατα υβριδικά σύνολα. Το νέο μοντέλο θα κυκλοφορήσει το αργότερο έως το 2028 και θα τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία με τη Macan, αλλά δεν θα χρησιμοποιεί απαραίτητα το όνομα “Macan”. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το νέο SUV θα βασιστεί στην Premium Platform Combustion (PPC) του ομίλου Volkswagen, της ίδιας αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιούν τα Audi Q5/SQ5, με στόχο να διατηρηθεί η δυναμική οδήγηση και το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στις επιλογές κινητήρων. Η Porsche, από εδώ και στο εξής, φέρεται να θέλει να προσφέρει θερμικούς κινητήρες, υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα σε επιλεγμένες σειρές – όχι απαραίτητα σε κάθε μοντέλο ξεχωριστά, αλλά σε βασικές κατηγορίες της γκάμας.

Αυτή η στροφή αντανακλά και τη νέα πραγματικότητα της αγοράς, όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όσο γρήγορα περίμεναν οι κατασκευαστές, ειδικά στα premium SUV.