Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Sportwagenschmiede ’35», η Porsche παρουσίασε το πρωτότυπο Mission S, ένα υπεραυτοκίνητο με κινητήρα στο κέντρο. Η φωτογράφιση της Porsche Mission S έγινε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε μια τοποθεσία ιστορικής σημασίας για την εταιρεία. Σε μια προβλήτα στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με φόντο το Μανχάταν.

Οι πρώτες φωτογραφίες της Porsche 550 Spyder με κινητήρα στο κέντρο, τραβηγμένες στην ίδια ακριβώς προβλήτα το 1953, έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ως το πρώτο υπεραυτοκίνητο της μάρκας, η 550 Spyder εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι σήμερα ένα μοντέλο που καθόρισε την ταυτότητα της εταιρείας. Παράλληλα, αποτέλεσε σημαντικό θεμέλιο για τη δημοτικότητα και την επιτυχία της Porsche στις ΗΠΑ. Με την επιλογή αυτής της τοποθεσίας, η Porsche υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορίας της για το μέλλον του σχεδιασμού και της ίδιας της μάρκας, μια αρχή που αποτυπώνεται και στη Mission S.

Το Mission S δεν αποτελεί απλώς ένα hypercar περιορισμένης παραγωγής, αλλά προαναγγέλλει μια νέα, μόνιμη πλατφόρμα στην γκάμα της εταιρείας, η οποία θα τοποθετηθεί πάνω από την 911, συνδυάζοντας μηχανολογική αριστεία και ευελιξία.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Εξωτερική Σχεδίαση: Υιοθετεί μινιμαλιστική προσέγγιση με επιφάνειες που μοιάζουν να αιωρούνται («αιωρούμενοι όγκοι») και αναδεικνύουν τη φιλοσοφία ελαφριάς κατασκευής. Συνδυάζει αρμονικά ιστορικές αναφορές: προβολείς και θόλοι εμπνευσμένοι από την 911, χαμηλό ρύγχος από την GT1, δυναμική γραμμή οροφής (flyline) από την 959, και λύσεις ψύξης που θυμίζουν την 917. Οι τροχοί αποτελούν μια σύγχρονη, ελαφρύτερη εκδοχή της εμβληματικής σχεδίασης της 928.

Εσωτερικό: Με έμπνευση από τις 550 Spyder και 356, προσφέρει την αίσθηση ότι ο οδηγός κάθεται «βαθιά μέσα στο αυτοκίνητο». Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από μινιμαλισμό και εργονομία, ενώ η χρωματική παλέτα (λευκό, γκρι, κόκκινο, μαύρο χρωμίου) παραπέμπει άμεσα στο αγωνιστικό DNA του Porsche Motorsport.

Εμπειρία οδηγού: Αρμονική συνύπαρξη αναλογικών και ψηφιακών χειριστηρίων

Πέρα από την εξελιγμένη αρχιτεκτονική του εσωτερικού, η έμφαση δίνεται ξεκάθαρα στην «Εμπειρία του Οδηγού». Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ιδανικός συνδυασμός αναλογικών και ψηφιακών χειριστηρίων. Αντί για την προσθήκη περισσότερων οθονών και λειτουργιών, η φιλοσοφία εστιάζει στην απλότητα, τη σαφήνεια και τον διαισθητικό χειρισμό.

Ο άξονας του οδηγού αποτελεί την καρδιά του σχεδιασμού. Η συστηματική κατεύθυνση όλων των χειριστηρίων προς τον οδηγό, σε συνδυασμό με τη φυσική και ψηφιακή ανατροφοδότηση, δημιουργεί μια ιδιαίτερα άμεση εμπειρία χρήσης.

Στα σημαντικότερα στοιχεία περιλαμβάνονται τα πέντε χαρακτηριστικά στρογγυλά όργανα πίσω από το τιμόνι. Στο κέντρο βρίσκεται το στροφόμετρο, με αναλογική βελόνα και οθόνη στο υπόβαθρό του. Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, το στροφόμετρο μετακινείται πιο κοντά στον οδηγό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωσή του. Η διάταξη των στρογγυλών οργάνων προσαρμόζεται επίσης στο επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης:

Oι κυλινδρικές μονάδες τοποθετούνται είτε δίπλα δίπλα είτε η μία πίσω από την άλλη, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί. Άλλες καινοτομίες περιλαμβάνουν τη βάση για το ειδικά σχεδιασμένο κλειδί, τοποθετημένη αριστερά από το τιμόνι, όπως συνηθίζεται στα μοντέλα της Porsche, καθώς και τα νέα χειριστήρια στο ταμπλό με λειτουργία ώθησης και έλξης (push-pull), τα οποία παρέχουν άμεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες άνεσης και οδήγησης. Το επανασχεδιασμένο στοιχείο Sport Chrono συνδυάζει επίσης τον αναλογικό χαρακτήρα με την ψηφιακή ακρίβεια.

Ο Δρ. Michael Leiters, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Porsche AG δήλωσε:

«Η Mission S προσφέρει μια πρώτη εικόνα των ιδεών και των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών που θα διαμορφώσουν την Porsche τα επόμενα χρόνια». Στο επίκεντρο βρίσκονται ο αυθεντικός και διαχρονικός σχεδιασμός του αυτοκινήτου, καθώς και η ιδιαίτερα έντονη σύνδεση μεταξύ οδηγού και οχήματος. Παράλληλα, η Mission S αντιπροσωπεύει μια πλατφόρμα υπεραυτοκινήτου με κινητήρα στο κέντρο, τοποθετημένη πάνω από την 911. Όχι ως ένα μοναδικό hypercar, αλλά ως μια μόνιμη και ευέλικτη προσθήκη στη γκάμα των αυτοκινήτων που προσφέρουμε στους πελάτες μας».

Ο Tobias Sühlmann, επικεφαλής του Style Porsche συμπλήρωσε:

«Η Mission S είναι το αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής και ολοκληρωμένης σχεδιαστικής στρατηγικής. Αυτό το όραμα αποτυπώνει μια θεμελιώδη στρατηγική κατεύθυνση, την οποία σύντομα θα μεταφέρουμε στη μελλοντική γκάμα των μοντέλων μας. Η Mission S συνδυάζει μια δυναμική πλατφόρμα υπεραυτοκινήτου με τον κινητήρα στο κέντρο και μια ξεκάθαρη σχεδιαστική γλώσσα, εμπνευσμένη από ιστορικά εμβληματικά μοντέλα της Porsche. Στο εσωτερικό, κυριαρχούν ο μινιμαλισμός, η εργονομία με επίκεντρο τον οδηγό και μια πρωτοποριακή συνύπαρξη αναλογικών και ψηφιακών χειριστηρίων. Ο σκόπιμος περιορισμός των ψηφιακών επιφανειών ενισχύει την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου».