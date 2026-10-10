Δεν διανύει την ευκολότερη περίοδό της η Porsche, καθώς οι παγκόσμιες παραδόσεις αυτοκινήτων της συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά. Τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική εταιρεία για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 δείχνουν μείωση 16% σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική εξαίρεση. Η εμβληματική 911 εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος.

Συγκεκριμένα, η Porsche παρέδωσε 178.532 αυτοκίνητα σε πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, έναντι 212.509 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η πτώση παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με εκείνη που είχε καταγραφεί στο πρώτο εξάμηνο, δείχνοντας ότι η εταιρεία δεν έχει καταφέρει ακόμη να αντιστρέψει την τάση.

Η Porsche αποδίδει την εικόνα αυτή σε ένα απαιτητικό περιβάλλον αγοράς, επιμένοντας παράλληλα στη στρατηγική της να δίνει προτεραιότητα στην αξία των πωλήσεων και στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αντί να κυνηγά αποκλειστικά μεγαλύτερους όγκους.

Η 911 ανεβαίνει, παρά τη συνολική πτώση

Την ώρα που οι συνολικές παραδόσεις υποχωρούν, η Porsche 911 αποδεικνύεται ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της εταιρείας. Στο εννεάμηνο παραδόθηκαν 42.217 αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή ζήτηση για το εμβληματικό σπορ μοντέλο της μάρκας. Σύμφωνα με την Porsche, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εκδόσεις υψηλών επιδόσεων, όπως οι GTS, Turbo και GT, οι οποίες διατηρούν την απήχησή τους στους πελάτες που αναζητούν πιο ιδιαίτερες και ακριβές προτάσεις.

Δείτε επίσης: Πρώτη «επαφή» με την εκρηκτική Porsche Cayenne Electric των 1.156 ίππων (Βίντεο)

Η Cayenne παραμένει το best seller

Στην κορυφή των μοντέλων της Porsche βρίσκεται και πάλι η Cayenne, με 59.586 παραδόσεις παγκοσμίως. Παρά τη συνολική κάμψη της αγοράς, οι παραδόσεις της υποχώρησαν μόλις κατά 2% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της αμιγώς ηλεκτρικής Cayenne, οι πρώτες παραδόσεις της οποίας ξεκίνησαν το καλοκαίρι. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν φτάσει στους πελάτες 7.002 ηλεκτρικά αντίτυπα, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του SUV.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Macan, με 51.025 παραδόσεις, μειωμένες κατά 21%. Από αυτές, οι 23.029 αφορούσαν την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ενώ οι υπόλοιπες 27.996 την έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η παραγωγή της τελευταίας ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026.

Η Taycan, το αμιγώς ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της Porsche, κατέγραψε 8.699 παραδόσεις, σημειώνοντας πτώση 31%. Η Panamera υποχώρησε κατά 35%, στις 13.714 μονάδες.

Η Κίνα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Βόρεια Αμερική παραμένει η μεγαλύτερη περιοχή πωλήσεων της Porsche, με 56.088 παραδόσεις στο πρώτο εννεάμηνο. Ωστόσο, και εκεί καταγράφηκε μείωση 13%. Στην Ευρώπη, εξαιρουμένης της Γερμανίας, οι παραδόσεις έφτασαν τις 44.949 μονάδες, μειωμένες κατά 11%. Στη γερμανική αγορά παραδόθηκαν 20.954 αυτοκίνητα, σημειώνοντας πτώση 7%.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφηκε στην Κίνα, όπου οι παραδόσεις περιορίστηκαν στις 21.493 μονάδες, μειωμένες κατά 33%. Η Porsche αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες στην κινεζική αγορά παραμένουν δύσκολες και επιμένει στη στρατηγική της να προστατεύσει τη μακροπρόθεσμη αξία του brand, αντί να επιδιώξει βραχυπρόθεσμα μεγαλύτερους όγκους.