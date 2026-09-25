Εάν οδηγείτε σχετικά καινούργιο αυτοκίνητο και στον μοχλό αριστερά από το τιμόνι έχετε επιλέξει την λειτουργία Auto, θα έχετε απολαύσει την ευκολία να ενεργοποιούνται οι υαλοκαθαριστήρες με τις πρώτες σταγόνες. Μάλιστα όσο η βροχή δυναμώνει, τόσο πιο γρήγορα κινούνται, ενώ όταν σταματήσει, επιστρέφουν σε πιο αραιή λειτουργία ή σταματούν εντελώς.

Ο μικρός αισθητήρας που βρίσκεται πίσω από τον καθρέφτη

Στα περισσότερα αυτοκίνητα με αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, η τεχνολογία βασίζεται σε έναν οπτικό αισθητήρα βροχής, ο οποίος βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ, συνήθως στην περιοχή πίσω από τον εσωτερικό καθρέφτη. Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως, το οποίο είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, για να παρακολουθεί την κατάσταση της εξωτερικής επιφάνειας του γυαλιού.

Όταν το παρμπρίζ είναι στεγνό, το φως ανακλάται με συγκεκριμένο τρόπο και επιστρέφει στον αισθητήρα. Μόλις εμφανιστούν σταγόνες νερού, η συμπεριφορά του φωτός αλλάζει και ένα μέρος του διαχέεται ή διαθλάται, με αποτέλεσμα να επιστρέφει λιγότερο φως στον ανιχνευτή. Τα ηλεκτρονικά του συστήματος αναλύουν αυτή τη μεταβολή και υπολογίζουν την ποσότητα της υγρασίας που υπάρχει στην περιοχή του παρμπρίζ που παρακολουθεί ο αισθητήρας. Στη συνέχεια, στέλνουν την κατάλληλη εντολή στο σύστημα των υαλοκαθαριστήρων.

Δεν τους ενεργοποιεί απλώς αλλά προσαρμόζει και την ταχύτητά τους

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ότι οι υαλοκαθαριστήρες ξεκινούν να λειτουργούν αυτόματα. Η τεχνολογία μπορεί να προσαρμόζει και τη συχνότητα των κινήσεών τους ανάλογα με την ένταση της βροχής. Σε ένα ελαφρύ ψιλόβροχο, για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιεί τους υαλοκαθαριστήρες σε αραιά διαστήματα. Όταν η βροχή δυναμώσει και συγκεντρωθεί περισσότερο νερό στο παρμπρίζ, μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα των κινήσεων ή να περάσει σε συνεχή λειτουργία. Πρόκειται για μία λειτουργία που απαλλάσσει τον οδηγό από την ανάγκη να παρακολουθεί συνεχώς τη βροχή και να αλλάζει χειροκίνητα τη ρύθμιση των υαλοκαθαριστήρων.

Πότε μπορεί να μπερδευτεί το σύστημα;

Βρωμιά, σκόνη και έντομα στην περιοχή του αισθητήρα μπορούν να επηρεάσουν την οπτική του λειτουργία και να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις ή καθυστερήσεις.

Μικρές ποσότητες υγρασίας μπορεί να μην ενεργοποιήσουν το σύστημα όπως περιμένει ο οδηγός. Η ομίχλη, ειδικότερα, δεν ανιχνεύεται απαραίτητα ως βροχή.

Η παγωμένη επιφάνεια μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία. Σε τέτοιες συνθήκες, το παρμπρίζ πρέπει να καθαρίζεται και να ξεπαγώνει πριν από τη χρήση.

Αν τα μάκτρα αφήνουν νερό ή γραμμές στο σημείο που παρακολουθεί ο αισθητήρας, μπορεί να επηρεαστεί η συχνότητα λειτουργίας.

Γιατί πρέπει να απενεργοποιούμε τους αυτόματους υαλοκαθαριστήρες στο αυτόματο πλυντήριο;

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που μπορεί να κάνει ένας οδηγός είναι να αφήσει τους υαλοκαθαριστήρες στη θέση AUTO όταν μπαίνει σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Το νερό που πέφτει με πίεση πάνω στο παρμπρίζ μπορεί να ενεργοποιήσει τον αισθητήρα, με αποτέλεσμα οι υαλοκαθαριστήρες να ξεκινήσουν ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο πλυντήριο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα μάκτρα ή στο ίδιο το σύστημα, εάν οι υαλοκαθαριστήρες συναντήσουν εμπόδιο κατά την κίνησή τους. Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστές συνιστούν να απενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία πριν από την είσοδο στο πλυντήριο.

Η τεχνολογία των αισθητήρων βροχής μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα συστήματα του αυτοκινήτου.

Σε ορισμένα μοντέλα, όταν οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν συνεχώς λόγω βροχής, το αυτοκίνητο μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα και τα φώτα πορείας, εφόσον το σχετικό σύστημα είναι διαθέσιμο και ενεργοποιημένο. Έτσι, η ανίχνευση της βροχής δεν εξυπηρετεί μόνο την ορατότητα μέσα από το παρμπρίζ, αλλά μπορεί να συμβάλει και στην καλύτερη ορατότητα του οχήματος από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.