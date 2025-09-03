Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi παρουσίασε επίσημα το Concept C, λίγο πριν την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου. Είναι ένα εκπληκτικό roadster με σκληρή οροφή που προαναγγέλλει τη νέα φιλοσοφία σχεδιασμού της μάρκας, καθώς και ένα μοντέλο παραγωγής.

Με τολμηρή και μινιμαλιστική εμφάνιση, το πρωτότυπο υιοθετεί το ολοκαίνουργιο «πρόσωπο της μάρκας Audi» η οποία φέρνει μια ορθογώνια μάσκα με κατακόρυφο προσανατολισμό. Μάλιστα η μάσκα πλαισιώνεται από κάθετους αεραγωγούς στον προφυλακτήρα, που σχηματίζουν ορθή γωνία με το υπόλοιπο σύνολο, αλλά και λεπτούς προβολείς τεσσάρων στοιχείων.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός συνεχίζεται πιο πίσω, καθώς το πρωτότυπο έχει ζάντες που βοηθούν την αεροδυναμική, πλαϊνές ποδιές, έναν φαρδύ διαχύτη και πίσω φώτα τεσσάρων στοιχείων.

Βέβαια την παράσταση κερδίζει η αναδιπλούμενη σκληρή οροφή, όντας η πρώτη που χρησιμοποιείται ποτέ σε Audi roadster και υπόσχεται να προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός κάμπριο, καθώς και το στυλ και την ασφάλεια ενός κουπέ.

Η οροφή χωρίζεται σε δύο διαφορετικά τμήματα και ανοίγει μια πίσω πόρτα για να αποκαλύψει έναν χώρο αποθήκευσης. Στη συνέχεια, η οροφή σύρεται προς τα πίσω, πριν κλείσει η πόρτα.

Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός μεταφέρεται στην καμπίνα. Ο οδηγός αντικρίζει ένα ανασχεδιασμένο τιμόνι και αντικρίζει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Audi να εξαφανίσει τους περισπαμούς κατά την οδήγηση, το μοντέλο διαθέτει ένα σύστημα ψυχαγωγίας 10,4 ιντσών που αναδιπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ενώ το αυτοκίνητο είναι τεχνικά ένα concept, η Audi επιβεβαίωσε ότι είναι μια ροεπισκόπηση ενός οχήματος παραγωγής, το οποίο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Böllinger Höfe και αναμένεται να φτάσει το 2027.