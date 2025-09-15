Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Xpeng είναι ήδη αρκετά γνωστή στην Κίνα χάρη στα πολλά και καλά ηλεκτρικά της οχήματα. Όμως η εταιρία (που σε λίγες μέρες θα έρθει και στην Ελλάδα), ξέρει ότι στην Ευρώπη, τα EV δεν έχουν ακόμα “κερδίσει” το κοινό. Έτσι ετοιμάζεται να φέρει εκδόσεις μοντέλων που κινούνται μεν ηλεκτρικά, αλλά στηρίζονται και στην βενζίνη.

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πρώτα μοντέλα θα είναι μία ανασχεδιασμένη έκδοση του X9 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια σε μορφή ηλεκτρικού οχήματος. Τώρα η εταιρία, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα της πλατφόρμα SEPA 3.0 που επιτρέπει την παρουσία και ηλεκτροκινητήρα και βενζινοκινητήρα, είναι έτοιμη να μετατρέψει το όχημα σε ένα range extender σύνολο για την Ευρώπη.

Έτσι, το μοντέλο θα αποκτήσει μία μπαταρία 68.3 kWh η οποία θα παρέχει ηλεκτρική αυτονομία 450χλμ. Παράλληλα όμως με την μπαταρία θα λειτουργεί ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,5 λίτρων που αποδίδει 148 ίππους. Έτσι, όταν αδειάσει η μπαταρία, ο βενζινοκινητήρας θα λειτουργεί ώστε να τη φορτίζει εν κινήσει, με την συνολική αυτονομία να φτάνει τα 1.600χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό ή επαναφόρτιση.

Αυτό το νούμερο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι το X9 ζυγίζει 2.750 κιλά και έχει μήκος 5.316 χιλιοστά πλάτος 1.988 χιλιοστά και ύψος 1.785 χιλιοστά.

Πρόσφατες εικόνες που δημοσίευσε η Xpeng του X9 EREV δείχνουν ότι δοκιμάζεται σε μερικές από τις πιο σκληρές συνθήκες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αμμωδών ερήμων όπου οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι απίθανο να τολμήσουν ποτέ. Η Xpeng λέει ότι το όχημα έχει δοκιμαστεί σε 19 άλλες χώρες και 330 πόλεις σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας ότι είναι έτοιμο για την πρώτη γραμμή κυκλοφορίας.

Οι λεπτομέρειες για την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα θα ανακοινωθούν κοντά στην κυκλοφορία του οχήματος, το τέταρτο τρίμηνο του έτους.