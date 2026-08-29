Αν υπάρχει ένας φόβος που εξακολουθεί να κρατά αρκετούς οδηγούς μακριά από την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αυτός δεν είναι άλλος από την μπαταρία. Και όχι άδικα. Πρόκειται για το ακριβότερο ίσως εξάρτημα ενός EV και η εικόνα που έχουμε από τις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων και των laptop, οι οποίες σταδιακά χάνουν την απόδοσή τους, δημιουργεί εύλογες απορίες.

Μόνο που η πραγματικότητα στα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετική. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι μπαταρίες των EV δεν «πεθαίνουν» ξαφνικά μετά από λίγα χρόνια. Αντίθετα, χάνουν σταδιακά μέρος της χωρητικότητάς τους, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για πολλά χρόνια.

Πόσα χρόνια μπορεί να αντέξει μια μπαταρία;

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης για όλες τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το αμερικανικό Department of Energy, μια σύγχρονη μπαταρία μπορεί να έχει προσδόκιμο ζωής περίπου 12 έως 15 χρόνια. Μάλιστα όταν περάσουν αυτά τα χρόνια, η μπαταρία δεν σταματά ξαφνικά να λειτουργεί. Αυτό που συμβαίνει είναι η λεγόμενη υποβάθμιση της μπαταρίας (battery degradation). Με την πάροδο του χρόνου μειώνεται σταδιακά η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αποθηκεύσει.

Έτσι, ένα ηλεκτρικό που όταν ήταν καινούργιο μπορούσε να διανύσει 500 χιλιόμετρα, ενδέχεται έπειτα από αρκετά χρόνια να έχει μικρότερη πραγματική αυτονομία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται καινούργια μπαταρία.

Η μπαταρία χάνει χωρητικότητα, δεν «πεθαίνει»

Μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις πραγματικών δεδομένων προέρχεται από την Geotab, η οποία εξέτασε στοιχεία από περισσότερα από 22.700 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 21 διαφορετικών μοντέλων. Η μέση υποβάθμιση που καταγράφηκε ήταν από 1.5% έως 2,3% της χωρητικότητας τον χρόνο.

Πόσο συχνά αλλάζει πραγματικά η μπαταρία;

Η Recurrent, η οποία έχει αναλύσει δεδομένα από περισσότερα από 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει διαπιστώσει ότι η πλήρης αντικατάσταση της μπαταρίας παραμένει σχετικά σπάνια, ιδιαίτερα στα νεότερα μοντέλα. Εξαιρώντας τις αντικαταστάσεις που σχετίζονται με μεγάλες ανακλήσεις, τα ποσοστά που αναφέρονται είναι περίπου 8,5% για τα ηλεκτρικά πρώτης γενιάς, 2% για τα μοντέλα δεύτερης γενιάς και μόλις 0,3% για αυτοκίνητα του 2022 και νεότερα.

Καλύτερες χημείες κυψελών, πιο εξελιγμένα συστήματα ψύξης και πιο έξυπνα συστήματα διαχείρισης της μπαταρίας (BMS) βοηθούν ώστε οι σύγχρονες μπαταρίες να αντέχουν περισσότερο.

Τι μπορεί να «σκοτώσει» πιο γρήγορα την μπαταρία;

Δεν φθείρονται όλες οι μπαταρίες με τον ίδιο ρυθμό. Και δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η θερμοκρασία και ο τρόπος φόρτισης. Τα δεδομένα της Geotab δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν συχνά ταχυφορτιστές DC υψηλής ισχύος, άνω των 100 kW, παρουσίασαν υποβάθμιση περίπου 3% ετησίως, ενώ εκείνα που βασίζονται περισσότερο σε φόρτιση χαμηλότερης ισχύος εμφάνισαν ρυθμό περίπου 1,5% ετησίως.

Και τι γίνεται με το 100%;

Η σύγχρονη τεχνολογία προστατεύει σημαντικά την μπαταρία από τις ακραίες καταστάσεις φόρτισης. Παρ’ όλα αυτά, η συστηματική παραμονή μιας μπαταρίας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπορεί να επιταχύνει τη φθορά, ανάλογα και με τη χημεία της. Γι’ αυτό και αρκετοί κατασκευαστές προτείνουν διαφορετικά όρια φόρτισης για την καθημερινή χρήση, διατηρώντας το 100% κυρίως για τις περιπτώσεις που χρειάζεται η μέγιστη δυνατή αυτονομία.

Τελικά, πρέπει να φοβόμαστε την μπαταρία;

Η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πράγματι φθείρεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Η φθορά όμως δεν σημαίνει απαραίτητα βλάβη και, ακόμη περισσότερο, δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί υποχρεωτικά να πληρώσουμε για ολόκληρη καινούργια μπαταρία.

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι ένα σύγχρονο EV μπορεί να διατηρήσει τη μπαταρία του για πάνω από μία δεκαετία, με τη χωρητικότητα να μειώνεται σταδιακά και όχι απότομα.