Το Honda S2000 θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο αυθεντικά σπορ αυτοκίνητα που κατασκεύασε ποτέ η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Πισωκίνητο, ελαφρύ, με χειροκίνητο κιβώτιο και έναν ατμοσφαιρικό 2λιτρο κινητήρα 250 ίππων που στρόφαρε μέχρι τις 9.000σ.α.λ. το μοντέλο έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση ανάμεσα στους φίλους της οδήγησης. Τώρα, ένα εξαιρετικά σπάνιο δείγμα του ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια στην Ιαπωνία, έχοντας διανύσει μόλις 1.092 χιλιόμετρα από το 2000 μέχρι σήμερα.

Το συγκεκριμένο S2000 είναι ένα από τα πρώτα AP1 που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής το 2000 και σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Bingo, αναμένεται να πωληθεί έναντι 9 έως 11 εκατομμυρίων γιεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 56.000 έως 68.000 ευρώ.

Αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το οδόμετρο δείχνει μόλις 1.092 χιλιόμετρα μια απόσταση που πολλοί οδηγοί καλύπτουν μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έμεινε «παγωμένο στον χρόνο» για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Σύμφωνα με τον πωλητή, ο πρώτος ιδιοκτήτης το στάθμευσε σε αχυρώνα λίγο μετά την αγορά του, όπου και παρέμεινε για πολλά χρόνια. Ο σημερινός ιδιοκτήτης το απέκτησε πριν από περίπου πέντε χρόνια και συνέχισε να το διατηρεί με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, προσθέτοντας ελάχιστα χιλιόμετρα στο κοντέρ.

Παρότι η μακροχρόνια ακινησία συχνά δημιουργεί προβλήματα σε ένα αυτοκίνητο, ο οίκος δημοπρασιών αναφέρει ότι το S2000 εκκινούσε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και υποβαλλόταν σε τακτικούς ελέγχους, ώστε να διατηρείται σε άριστη μηχανική κατάσταση.

Ένα ακόμη στοιχείο που αυξάνει τη συλλεκτική του αξία είναι το γεγονός ότι παραμένει απολύτως εργοστασιακό. Σε αντίθεση με πολλά Honda S2000 που έχουν δεχθεί εκτεταμένες μετατροπές κατά τη διάρκεια της ζωής τους, το συγκεκριμένο διατηρεί όλα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του. Είναι βαμμένο στο χρώμα Silverstone Metallic, φορά τις αυθεντικές πεντάκτινες ζάντες της Honda και διαθέτει εσωτερικό με κόκκινες δερμάτινες και υφασμάτινες επενδύσεις.

Η δημοπρασία ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου και όλα δείχνουν πως το συγκεκριμένο Honda S2000 θα προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών από ολόκληρο τον κόσμο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο νέος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να το διατηρεί ως έκθεμα ή αν θα αποφασίσει επιτέλους να το οδηγήσει όπως ακριβώς σχεδίασαν οι μηχανικοί της Honda πριν από 25 χρόνια.