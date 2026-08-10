Για χρόνια, ένας από τους βασικούς λόγους που κρατούσε αρκετούς οδηγούς μακριά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ήταν ο φόβος της γρήγορης φθοράς της μπαταρίας. Ωστόσο, ένα πραγματικό παράδειγμα από ιδιοκτήτη Tesla έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την άποψη.

Ο YouTuber «Matt Goes Electric» αποφάσισε να ελέγξει την κατάσταση της μπαταρίας ενός Tesla Model 3 Standard Range Plus του 2022, το οποίο είχε ήδη διανύσει περίπου 125.500 χιλιόμετρα.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate), μία λύση που η Tesla έχει υιοθετήσει σε αρκετές εκδόσεις των μοντέλων της τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης αντοχής και αξιοπιστίας της. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, το αυτοκίνητο έπρεπε να έχει κάτω από 20% φόρτιση και να συνδεθεί σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 15 ώρες.

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Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: Το σύστημα μέτρησης έδειξε ότι η μπαταρία διατηρεί το 92% της αρχικής της υγείας, παρά τα περισσότερα από 125.000 χιλιόμετρα χρήσης. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν και με πρόσφατες έρευνες της αγοράς μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίες δείχνουν ότι πολλά σύγχρονα EV διατηρούν πάνω από το 90% της χωρητικότητάς τους, ακόμη και μετά από δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.

Tο συγκεκριμένο Tesla απέδειξε ότι η εικόνα των μπαταριών που «πεθαίνουν» γρήγορα, ανήκει περισσότερο στους μύθους, παρά στην πραγματικότητα.