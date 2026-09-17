Τι γίνεται όταν βάζεις τον Max Verstappen τελευταίο στην εκκίνηση απέναντι σε 100 kart και του λες ότι πρέπει να τους προσπεράσει όλους; Η απάντηση δόθηκε χθες το απόγευμα στο Silverstone και ήταν ακριβώς όσο εντυπωσιακή θα περίμενε κανείς, από τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Ο Verstappen κέρδισε το Max vs 100, ξεκινώντας από την 101η και τελευταία θέση σε έναν αγώνα με 101 καρτ, προσπερνώντας και τους 100 αντιπάλους του σε μόλις 14 γύρους και 35 λεπτά. Η αποστολή είχε σχεδιαστεί για να ολοκληρωθεί σε 30 γύρους, όμως ο Ολλανδός χρειάστηκε λιγότερο από τους μισούς.

64 προσπεράσεις στον πρώτο γύρο

Με 101 καρτ να στρίβουν σχεδόν ταυτόχρονα στις πρώτες στροφές, ο Verstappen άρχισε αμέσως να ανεβαίνει θέσεις. Πριν καν περάσει τη γραμμή εκκίνησης τερματισμού, είχε ήδη προσπεράσει περισσότερους από 10 οδηγούς. Στην πρώτη στροφή 180 μοιρών, πολλά καρτ μπλέχτηκαν μεταξύ τους, με ορισμένα να καταλήγουν ακόμη και στραμμένα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο ίδιος ο Verstappen ακούστηκε να λέει μέσω team radio: «Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, είναι χάος».

Στο τέλος του πρώτου γύρου είχαν ήδη αποκλειστεί 63 οδηγοί, καθώς σύμφωνα με τους κανόνες, κάθε οδηγός που προσπερνιόταν από τον Verstappen έβγαινε αυτομάτως από τον αγώνα.

Δύο λεπτά μετά την εκκίνηση, ο Verstappen είχε ήδη ανέβει στην 37η θέση.

Οι τρεις οδηγοί που είχαν καταφέρει να ξεφύγουν μπροστά ήταν ο Ολλανδός δημοσιογράφος της Formula 1 Jacky Martens, ο YouTuber Zac Alsop και ο τεχνικός της Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler. Μάλιστα, είχαν δημιουργήσει διαφορά περίπου 12 δευτερολέπτων. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Verstappen την έκλεινε με ρυθμό περίπου τρία δευτερόλεπτα στον γύρο.

Στον 13ο γύρο ο Verstappen έφτασε τους τρεις πρωτοπόρους. Πέρασε τους Alsop και Osler στην ίδια στροφή και στη συνέχεια προσπέρασε και τον Martens.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, το μέγεθος της προσπάθειας.

Ο ταχύτερος γύρος του Verstappen ήταν 2:20.673, ενώ ο καλύτερος χρόνος του Martens ήταν 2:23.327, δηλαδή πάνω από 2,6 δευτερόλεπτα πιο αργός. Σε συνολικά 35 λεπτά αγώνα, ο Verstappen έκανε κατά μέσο όρο ένα προσπέρασμα κάθε 21 δευτερόλεπτα.

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ο ίδιος ο Verstappen παραδέχτηκε ότι όταν είδε μπροστά του 100 καρτ, για μια στιγμή ανησύχησε.

«Όταν πήγα στο grid και είδα πού έπρεπε να ξεκινήσω, με 100 καρτ μπροστά μου, ανησύχησα λίγο», ανέφερε μετά τον αγώνα. Μετά τον πρώτο γύρο, με όλο αυτό το χάος, σκέφτηκα “ΟΚ, το έχουμε υπό έλεγχο!”».

14 γύροι. 35 λεπτά. 100 προσπεράσεις. Ο Max Verstappen πήρε το «Max vs 100» με τον πιο… Max Verstappen τρόπο.