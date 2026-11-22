Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε ανοδική τροχιά και τα λειτουργικά έξοδα να πιέζουν ολοένα και περισσότερο, οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται καθημερινά από τον στόλο τους αναζητούν βιώσιμες λύσεις. Για εταιρείες ταχυμεταφορών, εμπορικά καταστήματα, τεχνικά συνεργεία και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον αστικό ιστό, η στροφή στην ηλεκτροκίνηση με τη Ford Pro μεταφράζεται πλέον σε απτό οικονομικό όφελος.

Με βάση τους υπολογισμούς της Ford Pro για την ελληνική αγορά, η ένταξη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Transit City σε έναν επαγγελματικό στόλο μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από €3.000 τον χρόνο ανά όχημα, αποκλειστικά από τη διαφορά στο κόστος ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για προγραμματισμένη συντήρηση και επισκευές εκτιμάται ότι μειώνονται έως και 40% έναντι ενός αντίστοιχου πετρελαιοκίνητου βαν.

Δραστική μείωση στο κόστος κίνησης

Σχεδιασμένο ειδικά για τις απαιτήσεις της πόλης, το νέο Transit City εξοπλίζεται με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 254 km στον μικτό κύκλο WLTP και έως 380 km σε αστικές συνθήκες, καλύπτοντας με άνεση το καθημερινό πρόγραμμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των επαγγελματιών. Ενδεικτικά, τα στοιχεία της Ford Pro δείχνουν ότι περισσότερο από το 90% των επαγγελματικών οχημάτων στην κατηγορία του 1 τόνου στην Ευρώπη δεν ξεπερνά τα 110 km ημερησίως κατά μέσο όρο.

Στην Ελλάδα, με μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,24 ευρώ/kWh, μια πλήρης φόρτιση κοστίζει λιγότερο από 14 ευρώ — ποσό που μπορεί να πέσει ακόμη χαμηλότερα με τη χρήση νυχτερινού τιμολογίου ή ειδικών εταιρικών πακέτων ρεύματος. Συγκρίνοντας τις τρέχουσες τιμές ρεύματος και ντίζελ στη χώρα μας, η Ford Pro υπολογίζει ότι το κόστος ανά χιλιόμετρο με το ηλεκτρικό Transit City μπορεί να είναι έως και 80% χαμηλότερο από ένα αντίστοιχο diesel μοντέλο, με βάση την απόδοση στον αστικό κύκλο (WLTP).

Έως 40% λιγότερα έξοδα συντήρησης

Η εξοικονόμηση δεν σταματά στην πρίζα. Χάρη στην απλούστερη αρχιτεκτονική του ηλεκτροκινητήρα και τα πολύ λιγότερα κινούμενα μέρη σε σχέση με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, καταργούνται πάγιες εργασίες όπως οι αλλαγές λαδιών και φίλτρων, η αναπλήρωση AdBlue και η συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων.

Το όφελος αυτό αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στην κίνηση της πόλης, όπου τα διαρκή «σταμάτα-ξεκίνα» και το ρελαντί ταλαιπωρούν τα μηχανικά μέρη ενός πετρελαιοκινητήρα. Έτσι, η Ford Pro εκτιμά μείωση έως και 40% στο συνολικό κόστος συντήρησης και επισκευών. Επιπρόσθετα, τα διαστήματα σέρβις ορίζονται στα 2 έτη χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό, ενώ τα εξαρτήματα υψηλής τάσης συνοδεύονται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km.

Πλεονεκτήματα σε ζώνες περιορισμού και ειδικές μετασκευές

Πέρα από το άμεσο λειτουργικό κόστος, ένα αμιγώς ηλεκτρικό επαγγελματικό προστατεύει τις επιχειρήσεις από τέλη εισόδου και περιορισμούς κυκλοφορίας που υιοθετούνται σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Λονδίνο, όπου ένα καινούργιο πετρελαιοκίνητο βαν επιβαρύνεται με ημερήσια χρέωση £18 (περίπου €9,6), ενώ τα ηλεκτρικά επωφελούνται από έκπτωση 50%. Σε βάθος 48 εργάσιμων εβδομάδων τον χρόνο, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον εξοικονόμηση £2.160 (περίπου €2.600) για το Transit City. Με πόλεις στην Ολλανδία να απαγορεύουν ήδη την είσοδο στο κέντρο τους ακόμη και σε σύγχρονα diesel οχήματα, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση λειτουργεί και ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντικές επιβαρύνσεις.

Τα ίδια οικονομικά οφέλη ισχύουν και για επαγγελματίες που χρειάζονται εξειδικευμένες διαμορφώσεις, όπως κλειστό χώρο φόρτωσης ή ανοιγόμενα παραπέτα. Μέσω της υπηρεσίας One-Stop Shop της Ford Pro, οι επιχειρήσεις μπορούν να παραγγείλουν το όχημα έτοιμο προς εργασία απευθείας από τα Transit Centre με ένα ενιαίο τιμολόγιο, ενώ για πιο σύνθετες απαιτήσεις υπάρχει το ευρωπαϊκό δίκτυο των 200 πιστοποιημένων συνεργατών μετασκευών της μάρκας.

Συνδυάζοντας ανταγωνιστική τιμή κτήσης, αισθητά μειωμένα έξοδα ενέργειας και συντήρησης, αλλά και ελευθερία κίνησης σε αστικές ζώνες με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Transit City της Ford Pro διαμορφώνει μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για τον σύγχρονο επαγγελματία.