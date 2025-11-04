Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα από τα καλύτερα και best sellers Pick-up του κόσμου (19 εκατ. πωλήσεις), είναι έτοιμο να περάσει στην επόμενη γενιά του. Ο λόγος για το Hilux, το σκληροτράχηλο και ανθεκτικό “αγροτικό” της Toyota το οποίο θα αποκαλυφθεί στις 10 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.

Η εταιρία, για να εντείνει την αγωνία, ανάρτησε ένα teaser βίντεο, στο οποίο έχουμε την πρώτη επίσημη ματιά στη νέα εξωτερική εμφάνιση του μοντέλου, το οποίο θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο προκάτοχό του που κυκλοφορεί από το 2015 (με 3 facelifts).

Το νέο Hilux φέρει λεπτότερους προβολείς LED σε συνδυασμό με ένα ανάγλυφο καπό και ψηλότερους αεραγωγούς στον προφυλακτήρα. Από το πλάι, στο διπλοκάμπινο αμάξωμα ξεχωρίζουν η μπάρα και τα έντονα φτερά, ενώ στο πίσω μέρος κυριαρχούν πιο γωνιώδη φώτα με μοντέρνα γραφικά LED. Η έκδοση που φαίνεται εδώ φοράει επίσης μαύρες ζάντες αλουμινίου με επτά διπλές ακτίνες.

Το teaser δεν μας έδειξε το εσωτερικό, αλλά είναι ασφαλές να θεωρούμε δεδομένη την παρουσία ψηφιακού πίνακα οργάνων και μιας μεγάλης οθόνης στο κέντρο του ταμπλό.

Όσον αφορά τους κινητήρες, πιθανότατα θα εξοπλιστεί με τον ήπια υβριδικό 2.8λτ. turbodiesel κινητήρα με 204 άλογα και 500 Nm ροπής, ο οποίος θα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο. Η εταιρία πάντως αναμένεται να εφοδιάσει το μοντέλο και με άλλους υβριδικούς κινητήρες ενώ θα ακολουθήσει και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Τιμές, εκδόσεις, εξοπλισμοί και περισσότερα τεχνικά στοιχεία θα μάθουμε στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η παραγωγή του θα συνεχίσει να γίνεται κυρίως στην Ταϊλάνδη και την Αργεντινή.