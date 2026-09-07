Όταν ακούει κανείς τη λέξη «περιπολικό», συνήθως σκέφτεται ένα συμβατικό sedan, κάποιο SUV ή ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα. Στην Ιταλία, όμως, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική.

Η Lamborghini Temerario, με τους 910 ίππους της, φόρεσε τα χρώματα της ιταλικής αστυνομίας και ο βασικός της ρόλος δεν είναι να κυνηγάει παραβάτες στους αυτοκινητόδρομους, αλλά η επείγουσα μεταφορά ανθρώπινων οργάνων και κρίσιμου ιατρικού υλικού.

907 ίπποι για έναν πολύ ανθρώπινο σκοπό



Η νέα Temerario Polizia παρουσιάστηκε επίσημα στις 4 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Lamborghini στη Sant’Agata Bolognese, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας, Matteo Piantedosi, και του επικεφαλής της Lamborghini, Stephan Winkelmann. Κάτω από το εντυπωσιακό μπλε-λευκό αμάξωμα βρίσκεται το ίδιο εξαιρετικά ισχυρό υβριδικό σύστημα κίνησης της Temerario.

Ένας 4 λίτρων twin-turbo V8 που συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 910 ίππους. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων, ενώ το υβριδικό σύστημα διαθέτει μπαταρία 3,8 kWh.

Οι επιδόσεις είναι φυσικά εντυπωσιακές:

0-100χλμ./ώρα σε 2,7 δευτερόλεπτα

τελική ταχύτητα 343χλμ./ώρα

730 Nm ροπής

Πρόκειται δηλαδή για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις εξαιρετικά γρήγορα, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν το φορτίο που μεταφέρει δεν είναι ένα συνηθισμένο αντικείμενο, αλλά ένα μόσχευμα που πρέπει να φτάσει εγκαίρως στον προορισμό του.

Η Temerario συνεχίζει μια παράδοση που κρατά περισσότερες από δύο δεκαετίες

Η συνεργασία της Lamborghini με την ιταλική αστυνομία ξεκίνησε το 2004, όταν παραδόθηκε η πρώτη Gallardo. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποιήθηκε και η πρώτη μεταφορά οργάνου με Lamborghini. Στα επόμενα χρόνια ακολούθησαν η Gallardo LP 560-4, δύο Huracán και η Urus Performante, με συνολικά έξι Lamborghini να έχουν ενταχθεί στον στόλο της ιταλικής αστυνομίας μέσα σε περισσότερα από 20 χρόνια.

Οι Lamborghini της αστυνομίας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 αποστολές μεταφοράς οργάνων σε ολόκληρη την Ιταλία, συμβάλλοντας σε αρκετές περιπτώσεις στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήρθε το 2023, όταν μία από τις Lamborghini Huracán της ιταλικής αστυνομίας χρησιμοποιήθηκε για την επείγουσα μεταφορά ενός νεφρού από το νοσοκομείο San Salvatore στη L’Aquila προς το νοσοκομείο Le Molinette στο Τορίνο. Το μόσχευμα έφτασε στον προορισμό του εγκαίρως και χρησιμοποιήθηκε για μεταμόσχευση σε 57χρονη γυναίκα.

Επομένως, η παρουσία μιας Lamborghini στον στόλο της αστυνομίας δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό επικοινωνιακό τέχνασμα.

Η νέα Lamborghini ξεχωρίζει φυσικά από την κανονική Temerario χάρη στη χαρακτηριστική μπλε και λευκή βαφή της αστυνομίας, τα διακριτικά «Polizia» στις πόρτες, τις τρίχρωμες λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την ιταλική σημαία και τον φάρο στην οροφή. Το εσωτερικό που παρουσιάστηκε φαίνεται να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική πολυτελή διαμόρφωση της Temerario, αν και για την επιχειρησιακή της χρήση το αυτοκίνητο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό της αστυνομίας.