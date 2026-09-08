Υπάρχουν στιγμές στους αγώνες αυτοκινήτου όπου η νίκη, το βάθρο και το χρονόμετρο παύουν να έχουν οποιαδήποτε σημασία. Μία τέτοια στιγμή έζησαν οι συμμετέχοντες στον αγώνα του China GT στη Σαγκάη, όταν ο Loek Hartog είδε μπροστά του μία Ferrari να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και αποφάσισε να σταματήσει αμέσως την Porsche του για να σώσει τον οδηγό. Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Shanghai International Circuit, περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα του Σαββάτου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Neil Verhagen, οδηγώντας τη BMW M4 GT3 Evo, μονομαχούσε με τον David Chen. Καθώς πλησίαζαν τη στροφή 14, η BMW πέρασε πάνω από το βρεγμένο γρασίδι στην προσπάθεια προσπεράσματος και ο Verhagen έχασε τον έλεγχο. Η BMW συγκρούστηκε με τη Ferrari τκαι τα δύο αυτοκίνητα συνέχισαν ανεξέλεγκτα. Εκεί βρισκόταν η Ferrari 296 GT3 Evo με οδηγό τον Ollie Millroy. Η Ferrari δέχθηκε ένα ιδιαίτερα σφοδρό πλευρικό χτύπημα και σχεδόν αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

#ChinaGT 🇨🇳 💥 Um acidente muito feio na primeira corrida do Campeonato da China de GT em Xangai, felizmente sem consequências físicas para os pilotos envolvidos. #GT3 pic.twitter.com/frwaApjNFB — SportMotores.com (@sportmotores) September 5, 2026



Σταμάτησε την Porsche και έτρεξε στη φωτιά

Μπροστά από το συγκεκριμένο χάος βρισκόταν ο Loek Hartog, ο οποίος οδηγούσε την Porsche 911 GT3 R Evo. Το onboard video από την Porsche δείχνει τον Hartog να πλησιάζει το σημείο του ατυχήματος, να αντιλαμβάνεται αστραπιαία ότι η Ferrari είχε πάρει φωτιά και έκανε κάτι που πιθανότατα δεν θα περίμενε κανείς από έναν οδηγό που βρίσκεται στη μέση ενός αγώνα. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και βγήκε από αυτό.

Χωρίς να χάσει χρόνο, κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τη φλεγόμενη Ferrari.

Αρχικά προσπάθησε να φτάσει τον Millroy από την πλευρά του οδηγού, όμως στη συνέχεια κινήθηκε γύρω από το αυτοκίνητο. Εκεί προσπάθησε να αφαιρέσει την πόρτα προσπαθώντας να απεγκλωβίσει τον οδηγό. Λίγο αργότερα έφτασε ένας κριτής αγώνα, ο οποίος του έδωσε έναν πυροσβεστήρα. Με αυτόν στα χέρια, ο Hartog μπόρεσε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη Ferrari και τελικά να βγάλει τον Millroy από το αυτοκίνητο.

Professional racing driver Ollie Millroy thanks competitor Loek Hartog for saving his life after getting into a fiery crash over the weekend in China. Millroy says he’d be dead if Hartog hadn’t jumped out of his car to pull him out of his burning car. “I am still alive tonight,… pic.twitter.com/eKXKYo4u2P — Collin Rugg (@CollinRugg) September 7, 2026

Ο ίδιος ο Hartog δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο

«Όταν είδα ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο σε μια τεράστια μπάλα φωτιάς μπροστά μου, δεν υπήρχε πραγματικά κάποια απόφαση να πάρω», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το περιστατικό. Όπως εξήγησε, υπέθεσε ότι ο οδηγός δεν μπορούσε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και έτσι σταμάτησε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο οδηγός της Ferrari δεν θυμάται καν τη στιγμή της διάσωσής του. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε αργότερα, έχει χάσει τη μνήμη του για περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση και μέχρι περίπου μία ώρα μετά το ατύχημα.

Γνωρίζει όμως ποιος τον έβγαλε από το φλεγόμενο αυτοκίνητο. «Είμαι ακόμα ζωντανός απόψε αποκλειστικά χάρη σε έναν άνθρωπο, τον Loek Hartog», έγραψε ο Millroy μετά το ατύχημα, επισημαίνοντας ότι ο Hartog σταμάτησε όταν δεν υπήρχαν ακόμη άμεσα στο σημείο κριτές ή πυροσβέστες.

Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός της Ferrari

Ο Millroy επέζησε από το σοβαρό ατύχημα, όμως υπέστη σημαντικούς τραυματισμούς και έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργεία.

Το περιστατικό, πάντως, προκάλεσε και αντιδράσεις σχετικά με την ταχύτητα της επέμβασης των υπηρεσιών ασφαλείας στην πίστα, καθώς ο ίδιος ο Millroy υποστήριξε ότι ο Hartog έφτασε πρώτος στη φλεγόμενη Ferrari, πριν εμφανιστούν άμεσα στο σημείο οι αρμόδιοι διασώστες.