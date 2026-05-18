Μία ακόμη κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά, καθώς η Lepas, νέα μάρκα του Ομίλου Chery, θα ξεκινήσει επίσημα την εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες. Την εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων αναλαμβάνει η Italian Motion, εταιρεία των ομίλων AUTOHELLAS και SAMELET, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον χώρο της αυτοκίνησης.

Η Lepas τοποθετείται στην αγορά ως μία μάρκα με premium φιλοσοφία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό, την άνεση και την τεχνολογία. Άλλωστε, το όνομά της προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “Leopard” και “Passion”, θέλοντας να εκφράσει έναν πιο εκλεπτυσμένο και σύγχρονο χαρακτήρα μετακίνησης.

Η είσοδος της εταιρείας στην ελληνική αγορά θα γίνει με τρία SUV μοντέλα διαφορετικών κατηγοριών, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Στην κορυφή θα βρίσκεται το Lepas L8, ένα D-SUV μήκους 4,69 μέτρων με plug-in hybrid τεχνολογία.

Ακολουθεί το μεσαίο L6 της κατηγορίας C-SUV με μήκος 4,55 μέτρα, το οποίο θα διατίθεται τόσο ως plug-in hybrid όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Τη γκάμα συμπληρώνει το compact L4, ένα B-SUV μήκους 4,4 μέτρων που θα προσφέρεται με υβριδικά, plug-in hybrid αλλά και ηλεκτρικά σύνολα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νέο σύστημα κίνησης Lepas Super Hybrid, το οποίο υπόσχεται χαμηλή κατανάλωση, αυξημένη αποδοτικότητα και υψηλή ισχύ, ενώ παράλληλα η εταιρεία επενδύει σημαντικά και στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της.

Στο εσωτερικό, κοινό χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων είναι η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 13,2 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, η οποία λειτουργεί ως προέκταση της κεντρικής κονσόλας. Το infotainment βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon 8155, προσφέροντας γρήγορη απόκριση, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, online φωνητικές εντολές αλλά και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής.

Αποκλειστικός εισαγωγέας η Italian Motion των Alfa Romeo, Jeep, Fiat και Leapmotor

Η επιλογή της Italian Motion ως αποκλειστικού εισαγωγέα δεν έγινε τυχαία, καθώς η εμπειρία της στην ελληνική αγορά αλλά και το ισχυρό δίκτυο των μετόχων της αποτέλεσαν βασικό παράγοντα για τη συμφωνία με τον κινεζικό όμιλο. Η εταιρεία εκπροσωπεί ήδη στη χώρα μας τις μάρκες Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth, Leapmotor και FIAT Professional.

Chery: Η κορυφαία κινέζικη εταιρία σε εξαγωγές αυτοκινήτων εδώ και 23 χρόνια

Από την πλευρά της, η Chery συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς παγκοσμίως. Το 2025 ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις οχημάτων, ενώ μέσω της Chery International παραμένει εδώ και 23 συνεχόμενα χρόνια η κορυφαία κινεζική εταιρεία σε εξαγωγές αυτοκινήτων.

Από τον Σεπτέμβριο

Η εμπορική δραστηριότητα της Lepas στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, με την εταιρεία να στοχεύει ξεκάθαρα σε ένα κοινό που αναζητά SUV μοντέλα με premium αίσθηση, σύγχρονη τεχνολογία και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης.