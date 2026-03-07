Το νέο ηλεκτρικό SUV της BMW, iX3 αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα για τη βαυαρική εταιρεία, ωστόσο, η σχεδίασή του δεν ενθουσίασε αρκετούς και ειδικά έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη φιλοσοφία της BMW.

Ο λόγος για τον γνωστό σχεδιαστή Frank Stephenson, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε για τη γερμανική μάρκα και είχε συμμετάσχει μεταξύ άλλων στη δημιουργία της πρώτης γενιάς της BMW X5 καθώς και του σύγχρονου Mini Cooper. Ο Stephenson, που έχει αφήσει το στίγμα του και σε μοντέλα όπως η McLaren P1 και η Maserati MC12, δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τη γνώμη του για το νέο ηλεκτρικό SUV της BMW.

Σκληρή κριτική στη σχεδίαση

Μιλώντας για τη νέα BMW iX3, ο Stephenson εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη σχεδιαστική προσέγγιση της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μοντέλο στερείται «οπτικής έντασης» και δεν έχει την προσωπικότητα που περίμενε κανείς από μια BMW. Ένα από τα στοιχεία που του προκάλεσαν τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η μάσκα με τα χαρακτηριστικά «νεφρά», η οποία –όπως είπε– δείχνει υπερβολικά στενή και “σφιγμένη”. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το εμπρός μέρος είναι σχεδιαστικά «φορτωμένο», κάτι που θεωρεί παράδοξο για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν έχει τις ίδιες ανάγκες ψύξης με ένα μοντέλο εσωτερικής καύσης.

Ο ίδιος στάθηκε επίσης στις έντονες γραμμές γύρω από τα φτερά, τις οποίες χαρακτήρισε «οπτικά ενοχλητικές», ενώ για το πίσω μέρος σχολίασε ότι δείχνει αρκετά γενικό και χωρίς έντονη ταυτότητα, κάτι που κατά την άποψή του δεν ταιριάζει με την ιστορία της BMW. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της BMW συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και όταν οι κριτικές έρχονται από ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία στον χώρο της αυτοκίνησης, τότε η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.