Σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 είναι η τελευταία ημέρα που μπορούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα τέλη κυκλοφορίας 2026 χωρίς να επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις. Η προθεσμία λήγει αυστηρά σήμερα και δεν προβλέπεται παράταση, σύμφωνα με τα έως τώρα επίσημα δεδομένα και ανακοινώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ηλεκτρονική πύλη myCAR της ΑΑΔΕ φιλοξενεί τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας (μπορείτε να τα βρείτε και στο myΑΑΔΕ χωρίς κωδικούς Taxisnet, παρά μόνο με ΑΦΜ και πινακίδα κυκλοφορίας) και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων να τα δουν και να τα εξοφλήσουν με τρόπο της επιλογής τους (το ειδοποιητήριο έχει και RF κωδικό και QR κωδικό.

Τι συμβαίνει αν καθυστερήσετε την πληρωμή

Αν δεν καταφέρετε να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι σήμερα, από αύριο 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται ένα κλιμακωτό σύστημα προστίμων για καθυστερημένη εξόφληση. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι:

Πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026 → πρόστιμο +25% επί του ποσού των τελών.

Πληρωμή εντός Φεβρουαρίου 2026 → πρόστιμο +50% επί του ποσού των τελών.

Πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά → πρόστιμο +100%, δηλαδή διπλασιασμός του ποσού των τελών.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν τα τέλη κυκλοφορίας ήταν 100 ευρώ και τα πληρώσετε τον Μάρτιο ή αργότερα, το συνολικό ποσό που θα κληθείτε να πληρώσετε είναι 200 ευρώ.

Γιατί είναι σημαντικό να πληρώσετε εγκαίρως

Η εμπρόθεσμη πληρωμή δεν είναι απλώς θέμα αποφυγής προστίμων. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις και ελέγχους, και τα οφειλόμενα ποσά που δεν τακτοποιούνται μέσα στην προθεσμία μπορούν να βεβαιωθούν και να κυρωθούν εκ μέρους της φορολογικής αρχής. Σε ακραίες περιπτώσεις, αν δεν πληρωθούν ούτε τα τέλη ούτε τα πρόστιμα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας μπορεί να αφαιρεθούν μέχρι να εξοφληθούν πλήρως οι οφειλές.

Εναλλακτικές λύσεις

Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους (με δυνατότητα για συγκεκριμένους μήνες), αλλά αυτή η δήλωση πρέπει να γίνει πριν από τη λήξη της προθεσμίας (31/12/2025). Αν ένα όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία εντοπιστεί να κυκλοφορεί, επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα και άλλες κυρώσεις.