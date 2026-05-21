Το νέο A2 αλλάζει πλήρως φιλοσοφία σε σχέση με το ομώνυμο μοντέλο των αρχών του 2000. Πλέον μεταμορφώνεται σε compact ηλεκτρικό hatchback με σκοπό να αποτελέσει το νέο entry-level EV της Audi, αντικαθιστώντας έμμεσα τόσο το A1 όσο και το Q2, τα οποία ολοκλήρωσαν την πορεία τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ίδια η Audi επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή του ονόματος A2 κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης της εταιρείας. Ο CEO της μάρκας, Gernot Döllner, δήλωσε: «Ακούσαμε τους πελάτες μας. Θέλουν ηλεκτρική κινητικότητα που να εντυπωσιάζει στην καθημερινότητα.»

Το νέο A2 e-tron θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Ίνγκολσταντ στη Γερμανία και θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Audi. Οι πρώτες εικόνες από τα πρωτότυπα αποκαλύπτουν ένα μοντέλο με πιο crossover αισθητική, μεγάλη απόσταση από το έδαφος και σχεδιαστικές επιρροές από τα υπόλοιπα e-tron μοντέλα της εταιρείας. Παράλληλα όμως διατηρεί compact διαστάσεις και hatchback χαρακτήρα, δείχνοντας τον αστικό του προσανατολισμό.

Η Audi δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά, ωστόσο διεθνή μέσα αναφέρουν πως το μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen και θα προσφέρεται με διαφορετικές επιλογές μπαταριών και ισχύος.

Το αρχικό Audi A2 που δίχασε σχεδιαστικά

Το αρχικό Audi A2 παρουσιάστηκε το 1999 και θεωρήθηκε εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή του, χάρη στο αλουμινένιο αμάξωμα, την χαμηλή κατανάλωση αλλά και την… περίεργη σχεδίαση του. Ωστόσο το υψηλό κόστος παραγωγής και η ιδιαίτερη αισθητική του δεν του επέτρεψαν να σημειώσει εμπορική επιτυχία. Σήμερα όμως, στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και της έμφασης στην αεροδυναμική, η Audi θεωρεί πως οι συνθήκες είναι πλέον ιδανικές για την επιστροφή του ονόματος A2.

Στα social media, αρκετοί φίλοι της Audi βλέπουν θετικά την επιστροφή του A2, αν και δεν λείπουν όσοι θεωρούν πως το νέο μοντέλο έχει απομακρυνθεί από την MPV φιλοσοφία του πρωτότυπου A2.