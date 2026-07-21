Η Audi βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του A2, ενός από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ. Αυτή τη φορά το μικρό γερμανικό μοντέλο θα επιστρέψει αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό και ένα νέο βίντεο από δοκιμές εξέλιξης στη Δανία αποκάλυψε σχεδόν ολόκληρη τη σχεδίασή του, καθώς το πρωτότυπο κυκλοφορεί πλέον με ελάχιστο καμουφλάζ.

Το καμουφλάζ έφυγε και οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα πρωτότυπα, το συγκεκριμένο δοκιμαστικό μοντέλο διατηρεί μόνο ελάχιστο καμουφλάζ επιτρέποντας για πρώτη φορά να φανούν καθαρά αρκετά σχεδιαστικά στοιχεία. Ξεχωρίζουν τα νέα χερούλια τύπου “winglet”, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο αμάξωμα για καλύτερη αεροδυναμική ενώ το πίσω μέρος διατηρεί την χαρακτηριστική διπλή γυάλινη επιφάνεια με την αεροτομή να χωρίζει το πίσω παρμπρίζ στα δύο. Μία σχεδιαστική αναφορά στο πρώτο Audi A2 των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Ζάντες που δεν μπήκαν για την εμφάνιση

Το πρωτότυπο εφοδιάζεται με ζάντες 19 ιντσών που διαθέτουν ειδικά αεροδυναμικά καλύμματα. Δεν πρόκειται για σχεδιαστικό τρικ, αλλά για μια λύση που περιορίζει τις αναταράξεις του αέρα γύρω από τους τροχούς και συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα ελαστικά είναι Bridgestone 235/45 R19, επιλογή που δείχνει ότι η Audi συνεχίζει τις δοκιμές με σχεδόν τελικές προδιαγραφές παραγωγής.

Σχεδίαση με έντονες αναφορές στο αυθεντικό A2

Παρότι πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό μοντέλο, οι σχεδιαστές διατήρησαν αρκετά στοιχεία που θυμίζουν το ιστορικό A2. Η ψηλή οροφή, οι έντονοι θόλοι των τροχών, η μικρή τριγωνική γυάλινη επιφάνεια μπροστά από τις εμπρός πόρτες και το χαρακτηριστικό πίσω μέρος παραπέμπουν ξεκάθαρα στον προκάτοχό του, ενώ το εμπρός τμήμα ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Audi με τα διαιρούμενα φωτιστικά σώματα LED. Οι λεπτές λωρίδες φιλοξενούν τα φώτα ημέρας και τα φλας, ενώ οι βασικοί προβολείς βρίσκονται χαμηλότερα, πίσω από σκουρόχρωμο κάλυμμα.

Αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 649 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το νέο A2 e-tron θα βασίζεται στη βελτιωμένη πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen και θα διατίθεται με περισσότερες από μία επιλογές μπαταρίας. Η κορυφαία έκδοση εκτιμάται ότι θα μπορεί να προσφέρει αυτονομία που θα αγγίζει τα 649 χιλιόμετρα (WLTP), γεγονός που θα το κατατάξει ανάμεσα στα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Έρχεται μέσα στο 2026

Η Audi έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το νέο A2 e-tron θα παρουσιαστεί μέσα στο φθινόπωρο του 2026 και θα αποτελέσει τη νέα entry-level ηλεκτρική πρόταση της μάρκας.