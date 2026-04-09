Η Jaguar πραγματοποιεί την πιο ολοκληρωτική και απότομη μεταστροφή που έχουμε δει ποτέ από αυτοκινητοβιομηχανία. Αρχικά αποφάσισε να καταργήσει 5 από τα 6 μοντέλα που διέθετε στην γκάμα της και να… κάνει χώρο για τη νέα «φουρνιά», μόνο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Στη συνέχεια, παρουσίασε το νέο της logo αλλά και λογότυπο, από το οποίο απουσιάζει η πασίγνωστη φιγούρα του ιαγουάρου, που κοσμούσε για δεκαετίες τα καπό της. Ακολούθησε το διαφημιστικό σποτ το οποίο… έγινε viral για την woke ατζέντα του.

Όλα αυτά όμως σύμφωνα με την εταιρία ήταν απαραίτητα ώστε να αναγεννηθεί η φίρμα ως αμιγώς ηλεκτρική. Το πρώτο μοντέλο στη νέα ιστορία της φίρμας ονομάζεται GT και όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ο Brandon Baldassari, επικεφαλής της Jaguar USA “Τα μοντέλα μας θε είναι τόσο ιδιαίτερα που όταν θα πετυχαίνετε κάποιο στο δρόμο, θα είναι είδηση”.

Τα πρωτότυπα του νέου τετράθυρου GT της Jaguar πέρασαν και από τον Αρκτικό Κύκλο ώστε να δοκιμαστούν σε ακραίες συνθήκες και πλέον η εταιρία, μερικούς μήνες πριν από το λανσάρισμα (Σεπτέμβριο), δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι αρχικά το τιμόνι το οποίο δεν έχει μπουτόν αλλά επιφάνειες αφής ενώ θα λέγαμε πως θυμίζει παλιότερες εποχές με τις παχιές ακτίνες του. Στο ταμπλό υπάρχει μία ενιαία μεγάλη κυρτή οθόνη που ενσωματώνει πίνακα οργάνων και infotainment, ενώ αν και μέρος του είναι καμουφλαρισμένο, είναι ξεκάθαρο πως δεν θα υπάρχουν φυσικοί διακόπτες.

Εξωτερικά, με μήκος άνω των 5,2 μέτρων, μεταξόνιο περίπου 3,2 μέτρων και πολύ χαμηλό ύψος κοντά στο 1,40, πρόκειται για ένα μεγάλο και δυναμικό αυτοκίνητο που συνδυάζει τις γραμμές τετράθυρου GT με την τεχνολογία αιχμής της ηλεκτροκίνησης.

Τεχνικά τώρα, με ιπποδύναμη άνω των 1.000 ίππων, το πολυτελές GT των 2.700 κιλών, θα είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο δρόμου που έχει κατασκευάσει ποτέ η Jaguar. Μάλιστα η προηγμένη τεχνολογία τετρακίνησης με τρεις ηλεκτροκινητήρες και σύστημα Intelligent Torque Vectoring κατανέμει την ισχύ όπου απαιτείται, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ, προσφέροντας μια συναρπαστική και απολαυστική εμπειρία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Όσο για την μπαταρία, πιθανότατα θα είναι 120kWh προσφέροντας τεράστια αυτονομία.

Το αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο GT που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία Exuberant Modernist, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο. Θα καταφέρει άραγε να φέρει την Jaguar απέναντι σε μεγαθήρια όπως η Bentley;