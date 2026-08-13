Η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου, όμως οι πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, αποκαλύπτουν μία καμπίνα που μοιάζει περισσότερο με πρωτότυπο αυτοκίνητο, παρά με μοντέλο παραγωγής.

Ένα εσωτερικό που χωρίζει στα δύο την καμπίνα

Το στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή είναι η μεγάλη κεντρική δομή που διατρέχει ολόκληρο το εσωτερικό, από το ταμπλό έως τα πίσω καθίσματα. Η Jaguar την αποκαλεί «κεντρική ραχοκοκαλιά» και ουσιαστικά χωρίζει την καμπίνα σε τέσσερις ξεχωριστές θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η Type 01 θα είναι αυστηρά τετραθέσια. Η φιλοσοφία σχεδίασης ακολουθεί μινιμαλιστική προσέγγιση, με ελάχιστους φυσικούς διακόπτες και πολλές λειτουργίες να παραμένουν κρυμμένες μέχρι να χρειαστούν.

Σε αντίθεση με τη μόδα των γιγαντιαίων οθονών, η Jaguar επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση

Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ένας μεγάλος ψηφιακός πίνακας οργάνων που αναλαμβάνει τόσο τις πληροφορίες οδήγησης, όσο και την πλοήγηση, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μόνο μία μικρή οθόνη αφής για τον κλιματισμό και τα πολυμέσα. Παράλληλα, η εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα ClearSight Rear View Display, το οποίο προβάλλει ψηφιακά την εικόνα πίσω από το αυτοκίνητο.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα χαρακτηριστικά της Type 01 είναι ότι δεν διαθέτει συμβατικό πίσω παρμπρίζ

Ακολουθώντας μία νέα λογική, η ορατότητα προς τα πίσω εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω καμερών και ψηφιακών συστημάτων προβολής.

Έμπνευση από τα concept cars της δεκαετίας του ’70

Η Jaguar αναφέρει πως η χρωματική παλέτα εμπνέεται από φυσικά υλικά όπως η πέτρα και τα χειροποίητα υφάσματα. Οι αποχρώσεις του μπεζ και του καφέ συνδυάζονται με μπρούτζινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που θυμίζει τα φουτουριστικά πρωτότυπα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1970. Στο εσωτερικό υπάρχουν επίσης κρυφοί αποθηκευτικοί χώροι, ατμοσφαιρικός φωτισμός, πανοραμική γυάλινη οροφή και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στη νέα εταιρική ταυτότητα της Jaguar.

Η Jaguar γυρίζει οριστικά σελίδα



Η Type 01 δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μοντέλο. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της Jaguar να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της ως κατασκευαστής ηλεκτρικών πολυτελών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες του εσωτερικού, η βρετανική φίρμα δεν φοβάται να αφήσει πίσω της οτιδήποτε γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για μια Jaguar.