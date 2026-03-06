Η επόμενη γενιά του Volkswagen Golf αρχίζει να παίρνει μορφή. Η εταιρία έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη teaser εικόνα του Golf 9, αποκαλύπτοντας τη σιλουέτα του εμβληματικού hatchback και δίνοντας μια πρώτη γεύση από το μέλλον ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Η εικόνα παρουσιάστηκε σε εσωτερική συνάντηση της εταιρείας στο εργοστάσιο του Wolfsburg και δείχνει το περίγραμμα του νέου μοντέλου, το οποίο διατηρεί τη γνώριμη φιλοσοφία σχεδίασης του Golf, αλλά με πιο σύγχρονες αναλογίες και πιο δυναμικές γραμμές. Παρότι πρόκειται μόνο για ένα teaser, διακρίνονται στοιχεία που θυμίζουν τις προηγούμενες γενιές, όπως το μακρύ καπό και η κεκλιμένη πίσω κολόνα, στοιχεία που αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητας του μοντέλου εδώ και δεκαετίες.

Ηλεκτρικό Golf για πρώτη φορά

Το σημαντικότερο νέο είναι ότι η ένατη γενιά του Golf θα προσφέρεται σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία πιθανότατα θα ονομάζεται ID. Golf, εντασσόμενη στη σειρά ηλεκτρικών μοντέλων της Volkswagen. Το ηλεκτρικό μοντέλο θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SSP (Scalable Systems Platform) του ομίλου Volkswagen, μια αρχιτεκτονική επόμενης γενιάς που προορίζεται για τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα του ομίλου. Η πλατφόρμα αυτή θα υποστηρίζει τεχνολογία 800 Volt, επιτρέποντας ταχύτερη φόρτιση και καλύτερες επιδόσεις, ενώ αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερο μεταξόνιο και περισσότερους χώρους στην καμπίνα.

Δεν εγκαταλείπει ακόμη τη βενζίνη το Golf

Παρά την έλευση της ηλεκτρικής έκδοσης, η Volkswagen δεν εγκαταλείπει άμεσα τους θερμικούς κινητήρες. Το νέο Golf θα συνεχίσει να διατίθεται και με κινητήρες εσωτερικής καύσης, πιθανότατα με υβριδική τεχνολογία, ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκδόσεις βενζίνης θα συνεχίσουν να παράγονται για αρκετά χρόνια ακόμη, ενώ οι εμβληματικές εκδόσεις επιδόσεων GTI και R δεν αναμένεται να εξαφανιστούν άμεσα από τη γκάμα.

Πότε αναμένεται

Η ένατη γενιά του Golf εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί πλήρως γύρω στο 2028, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το δημοφιλές hatchback, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 37 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από το 1974 μέχρι σήμερα.