Η ιστορία και η αναγνωρισιμότητα ενός ονόματος δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν εμπορική επιτυχία σε μια αυτοκινητοβιομηχανία που αλλάζει με ταχύτητα. Η Mitsubishi ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η ιαπωνική εταιρεία πιέζεται σε βασικές αγορές της, οι παγκόσμιες πωλήσεις της κινούνται πτωτικά και η κερδοφορία της δέχεται ισχυρό πλήγμα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους Μάρτιος 2025 – Μάρτιος 2026, αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης. Οι παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 5%, στα 797.000 αυτοκίνητα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 45,6%, στα 75,5 δισ. γεν. Ακόμη πιο έντονη ήταν η πτώση των καθαρών κερδών, τα οποία περιορίστηκαν στα 10 δισ. γεν από περίπου 41 δισ. γεν έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας μείωση 75,6%.

Πτώση σε σημαντικές αγορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους επενδυτές, οι λιανικές πωλήσεις της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 11% στο οικονομικό έτος 2025. Στην Ευρώπη η πτώση έφτασε το 18%, ενώ στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία διαμορφώθηκε στο 17%. Στη Νοτιοανατολική Ασία, μια περιοχή παραδοσιακά κρίσιμη για την ιαπωνική μάρκα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2%. Η υποχώρηση στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η Mitsubishi δυσκολεύεται να διατηρήσει τη δυναμική της σε μια αγορά όπου οι κατασκευαστές καλούνται να ανανεώνουν γρήγορα την γκάμα τους, να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις εξηλεκτρισμού και να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα σε πολλές κατηγορίες.

Η παραδοχή που έχει μεγαλύτερη σημασία από τους αριθμούς

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν βρίσκεται μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και σε όσα αναγνωρίζει η ίδια η Mitsubishi στο νέο μεσομακροπρόθεσμο στρατηγικό της σχέδιο. Στο έγγραφο που παρουσίασε τον Μάιο του 2026, η εταιρεία καταγράφει ως αδυναμίες την περιορισμένη ισχύ της πρότασης αξίας της μάρκας προς τον τελικό πελάτη, τη διασπορά των πόρων της σε πολλές αγορές με σχετικά χαμηλούς όγκους πωλήσεων και την περιορισμένη ανταγωνιστικότητα στο κόστος, η οποία συνδέεται με την παραγωγή πολλών διαφορετικών μοντέλων σε μικρότερους όγκους.

Η ίδια η Mitsubishi αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εντεινόμενη παρουσία των κινεζικών κατασκευαστών, οι χαμηλότερες τιμές τους και η ταχεία πρόοδος στις έξυπνες τεχνολογίες μεταβάλλουν το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.