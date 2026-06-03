Το Red Bull φέρνει φέτος στην Ελλάδα ένα από τα πιο θεαματικά motorsport events του καλοκαιριού, το Red Bull Mad Mike Tour, με πρωταγωνιστή τον διάσημο drifter Mad Mike, ένα show που αποτελεί εμπειρία ζωής.

Ο Νεοζηλανδός οδηγός, γνωστός παγκοσμίως για τα εντυπωσιακά drift shows με τα custom αυτοκίνητά του, πραγματοποιεί τρεις μεγάλες εμφανίσεις σε διαφορετικά σημεία της χώρας, μετατρέποντας πόλεις και διαδρομές σε σκηνικά γεμάτα καπνό, ταχύτητα και αδρεναλίνη.

Ο Mad Mike έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στη σκηνή του drifting με το εμβληματικό 515hp Mazda RX-7 “MADBUL” σε συνεργασία με τη Red Bull, και αργότερα με το ρότορα RX-8 «BADBUL».

Το 2006, βούτηξε στο drifting και δεν κοίταξε… ποτέ πίσω. Από τότε, η καριέρα του έχει εξελιχθεί σε full-time περιπέτεια, ταξιδεύοντας τον σε όλο τον κόσμο και κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη της κοινότητας drifting. Το 2014 δημιούργησε το απόλυτο drift wondercar: το 1.000hp Mazda MX-5 «RADBUL», συνεχίζοντας την παράδοση των MADBUL και BADBUL και κατακτώντας τον κόσμο του drifting το 2015.

Στην Ελλάδα, έρχεται φέτος με το θηριώδες “BULLET” Mazda3 με τα 1400 «αχαλίνωτα» άλογα τού τετραρότορο twin-turbo κινητήρα του.

Ηράκλειο Κρήτης: Το εντυπωσιακό drift show δίπλα στη θάλασσα

Η αρχή έγινε στις 30 Μαΐου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου οι θεατές απόλαυσαν συγχρονισμένα drift shows και εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις δίπλα στη θάλασσα.

Στο Ηράκλειο, το λιμάνι μεταμορφώθηκε σε μια τεράστια drift arena, όπου ο Mad Mike συνάντησε δύο ακόμη κορυφαίους οδηγούς της Red Bull, τους Abdo Feghali και Natalia Locsak. Μαζί με Έλληνες οδηγούς, πρόσφεραν ένα show γεμάτο συγχρονισμένες κινήσεις, ένταση και θεαματικά περάσματα, δημιουργώντας ένα μείγμα διεθνούς εμπειρίας και εγχώριου πάθους.

Το αποτέλεσμα; Τρία crews που διαγωνίστηκαν για την απόλυτη κυριαρχία, εκτελώντας triple drift runs, δηλαδή το ανυπέρβλητο θέαμα με συγχρονισμένα περάσματα τριών αυτοκινήτων που δοκιμάζουν τα όρια της ακρίβειας και του ελέγχου.

Και στο τέλος, το απόλυτο finale: όλοι οι οδηγοί μαζί στην πίστα, σε ένα synchronized “drift snake”: μια ασταμάτητη αλυσίδα από αυτοκίνητα που κινούνταν σαν ένα σώμα, γράφοντας το απόλυτο closing statement του show.

Μάλιστα εδώ, το κοινό δεν ήταν απλώς θεατής, αλλά ενεργό μέρος της δράσης, ψηφίζοντας και αναδεικνύοντας τα πιο εντυπωσιακά drifts.

Ανάβαση Πορταριάς, Πήλιο στις 6 και 7 Ιουνίου

Στη συνέχεια, στις 6 και 7 Ιουνίου, η δράση μεταφέρεται στο Πήλιο, εκεί όπου η απαιτητική Ανάβαση Πορταριάς αλλάζει ύφος και γίνεται η απόλυτη δοκιμασία δεξιοτεχνίας. Οι κλειστές στροφές και το φυσικό τοπίο δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική πίστα, με τον Mad Mike να δοκιμάζει τα όρια του drift σε μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές της ελληνικής μηχανοκίνητης σκηνής.

Το tour ανεβαίνει στο Πήλιο, όπου κάθε drift, κάθε καπνός από τα λάστιχα και κάθε millimeter-perfect πέρασμα μετράει, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των θεατών στην ιστορική ανάβαση.

Θεσσαλονίκη, στις 10 Ιουνίου, για ένα μοναδικό urban action show

Η θεαματική περιοδεία ολοκληρώνεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου το κέντρο της πόλης θα μετατραπεί σε μια τεράστια ανοιχτή drift arena. Στις 10 Ιουνίου, μαζί με τον Mad Mike στο κέντρο της συμπρωτεύουσας θα βρεθούν οι Red Bull αθλητές και stunt riders, Aras Gibieza και Sarah Lezito, παρουσιάζοντας ένα show που συνδυάζει motorsport, ακροβατικά και απίστευτο θέαμα.

Τo Mad Mike Tour υπόσχεται δυνατές εικόνες, πολύ καπνό και εμπειρίες που θυμίζουν διεθνή events του εξωτερικού. Το event θα ξεκινήσει στις 18:00, μετατρέποντας το απόγευμα σε ένα one-hour burst αδρεναλίνης, θεάματος και pure Red Bull ενέργειας.

Και στις τρεις περιπέτειές του, το Red Bull Mad Mike Tour αναμένεται να προσελκύσει όχι μόνο φίλους του αυτοκινήτου αλλά και κόσμο που θέλει να ζήσει από κοντά ένα διαφορετικό υπαίθριο θέαμα.

Δες το “κτήνος” του Mad Mike που ήρθε στην Ελλάδα:

Με δράση σε τρεις εντελώς διαφορετικές τοποθεσίες, η διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει την κουλτούρα του drifting πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Και οι τρεις εμφανίσεις του Mad Mike στην Ελλάδα είναι εντελώς δωρεάν για τους θεατές.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.redbull.com/madmiketour