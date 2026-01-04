Η Red Bull ολοκλήρωσε και επίσημα το τελικό σχέδιο της RB17, του υπεραυτοκινήτου που συνδέει τη σχεδιαστική τεχνογνωσία της Formula 1 με ένα όχημα πίστας. Η RB17, που αναπτύχθηκε από την Red Bull Advanced Technologies υπό την καθοδήγηση του Newey, θα παραχθεί σε μόλις 50 μονάδες, ενσωματώνοντας στοιχεία υψηλής αεροδυναμικής, πρωτοποριακής μηχανολογίας και εκλεπτυσμένου σχεδιασμού.

Στην τελική έκδοση, παρουσιάζει μια πιο «αιχμηρή» και επιθετική εμφάνιση σε σχέση με τα πρωτότυπα σχέδια. Το μπροστινό τμήμα ενσωματώνει λεπτά LED φωτιστικά σώματα και ειδικά κομμάτια ανθρακονήματος που διαχειρίζονται τη ροή αέρα, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης. Σημαντικό στοιχείο της σχεδίασης είναι η μεγάλη κάθετη αεροτομή στην πίσω πλευρά που ενισχύει τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Στο εσωτερικό, η RB17 παραμένει πιστή στην αύρα της Formula 1: όλα τα χειριστήρια είναι φυσικά και απτά, χωρίς έντονη χρήση ψηφιακών οθονών ή κουμπιών αφής, ενώ η εργονομία έχει σχεδιαστεί για άμεση επαφή με τον οδηγό κάτω από εξαιρετικά υψηλές δυνάμεις επιτάχυνσης και πλευρικής επιβράδυνσης.

Κεντρικό στοιχείο της απόδοσης είναι ο μοναδικός υβριδικός κινητήρας: μια 4.5-λίτρων ατμοσφαιρική μονάδα V10 που φτάνει έως 15.000 σ.α.λ., συνοδευόμενη από έναν ηλεκτρικό κινητήρα που προσφέρει επιπλέον ισχύ. Μαζί αποδίδουν συνολικά περίπου 1.200 ίππους, ενώ η ροπή και η μετάδοση διαχειρίζονται με ένα ειδικά ρυθμισμένο κιβώτιο ταχυτήτων και ένα κορυφαίο σύστημα διαφορικού.

Παρά το γεγονός ότι η RB17 προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, η τελική έκδοση διατηρεί στοιχεία που θυμίζουν αυτοκίνητο παραγωγής, όπως πλευρικούς καθρέφτες και υαλοκαθαριστήρα, δείχνοντας ότι το όχημα έχει φτάσει πολύ κοντά σε ένα πλήρες, λειτουργικό επίπεδο πριν ξεκινήσει η παραγωγή. Ενώ να πούμε πως το σύνολο είναι φτιαγμένο σύμφωνα με προδιαγραφές του Le Mans, οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να το δούμε να κάνει στο μέλλον.

Όπως έχει δηλώσει ο Newey στο παρελθόν, το αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα στυλ οδήγησης. Η RB17 διαθέτει ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, λειτουργία ανύψωσης για ανωμαλίες, φρένα από ανθρακονήματα όπως η Bugatti Bolide, ABS και διάφορες λειτουργίες για διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και τύπους πίστας. Η Red Bull λέει ότι το αυτοκίνητο έχει αρκετή ψύξη για να λειτουργεί στους 35 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000μ. χωρίς προβλήματα ή μείωση της απόδοσης.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026, ενώ οι πρώτες μονάδες θα παραδοθούν στους πελάτες σε προγεγραμμένη σειρά. Αν και οι λεπτομέρειες για την τελική τιμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε επίπεδα που αντανακλούν την αποκλειστικότητα και την τεχνολογική υπεροχή του εγχειρήματος. Με λίγα λόγια, πολλά εκατομμύρια, ίσως και πάνω από τα έξι.