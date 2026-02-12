Στα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης, όταν κάθε δημιουργία ήταν ακόμη μοναδική και οι δρόμοι χωμάτινοι, ο Αμερικανός μηχανικός Milton O. Reeves αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι ριζικά διαφορετικό. Να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο όχι με τέσσερις, αλλά με οχτώ τροχούς. Το αποτέλεσμα ήταν το περίφημο Reeves Octoauto, ένα όχημα μήκους έξι μέτρων και τεσσάρων αξόνων, που παρουσιάστηκε το 1911 ως μια απόπειρα να κάνει την οδήγηση πιο άνετη και «ομαλή» σε συνθήκες όπου τα συνηθισμένα αυτοκίνητα υπέφεραν από τον τραχύ κι ανώμαλο δρόμο.

Η ιδέα πίσω από το Octoauto ήταν απλή: περισσότεροι τροχοί = καλύτερη κατανομή βάρους και άνεση, εμπνευσμένη από την τεχνολογία των σιδηροδρομικών βαγονιών που χρησιμοποιούσαν πολλαπλούς άξονες για να μαλακώνουν την κίνηση σε ανώμαλες ράγες. Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε επάνω σε πλαίσιο Overland του 1910, με τέσσερις εμπρός και τέσσερις πίσω τροχούς, και τροφοδοτούνταν από έναν κινητήρα περίπου 40 ίππων. Παρότι η θεωρία φαινόταν ενδιαφέρουσα, στην πράξη το Octoauto ήταν δυσκίνητο, ασυνήθιστο στο χειρισμό και υπερβολικά ακριβό — η τιμή του στις αρχές του 20ού αιώνα (περίπου $3.200) αντιστοιχεί σε πάνω από $100.000 σήμερα.

Η εμπορική αποτυχία δεν σταμάτησε τον Reeves. Το 1912 παρουσίασε μια βελτιωμένη εκδοχή με έξι τροχούς, το Sextoauto, αφαιρώντας δύο από τους μπροστινούς άξονες αλλά διατηρώντας τον ίδιο βασικό στόχο: μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα. Αυτή η προσπάθεια, ωστόσο, ήταν επίσης ανεπιτυχής στις πωλήσεις, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους και της παράξενης εμφάνισης, και έτσι σταμάτησε ο πειραματισμός του.

Παρά την εμπορική αποτυχία των Octoauto και Sextoauto, ο Milton Reeves δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για αυτά τα πρωτότυπα. Ήταν ένας ενεργός εφευρέτης με πλούσια πορεία στην πρώιμη βιομηχανία αυτοκινήτων και μηχανολογίας. Μεταξύ των εφευρέσεών του περιλαμβάνεται και μια από τις πρώτες προηγμένες διαρκώς μεταβαλλόμενες (CVT) μεταδόσεις και τεχνολογίες που συνέβαλαν στον σύγχρονο αυτοκινητιστικό εξοπλισμό.

Σήμερα, τα Octoauto και Sextoauto έχουν περάσει στη σφαίρα των αυτοκινητικών θρύλων, αξιολογούμενα περισσότερο ως παραδείγματα λαμπρών αλλά υπερβολικά τολμηρών ιδεών παρά ως πρακτικές κατασκευές.