Μια από τις πιο φημισμένες ιαπωνικές σπορ κατασκευές των ‘90s έγραψε ιστορία σε πρόσφατη δημοπρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία σχεδόν ολοκαίνουργια 1998 Toyota Supra MkIV Turbo, με μόλις 10.000χλμ. στο κοντέρ, άλλαξε χέρια στην εκδήλωση Mecum Kissimmee 2026 στη Φλόριντα για το αστρονομικό ποσό των 242.000 δολαρίων, καθιστώντας τη την ακριβότερη εργοστασιακή Supra MkIV που έχει πουληθεί ποτέ.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που αντιπροσωπεύει την τελευταία χρονιά παραγωγής για τη λαμπρή τέταρτη γενιά της Supra (A80), είναι εξοπλισμένο με τον θρυλικό 3.0 λίτρων twin–turbo 2JZ-GTE κινητήρα απόδοσης 320 ίππων και χειροκίνητο 6τάχυτο κιβώτιο, γεγονός που της δίνει πρόσθετη collectable αξία στη αγορά.

Η παραμονή της σε εργοστασιακή κατάσταση, η πολύ χαμηλή χιλιομετρική απόσταση που έχει διανύσει και η αυθεντικότητα της, είναι οι βασικοί λόγοι που ώθησαν τους συλλέκτες να υπερβούν ακόμα και τις προεκτιμήσεις των οίκων δημοπρασίας.

Σημειωτέο ότι οι τιμές των MkIV Supra, γενικά έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια: προηγούμενα μοντέλα (εξαιρετικά διατηρημένα ή ιδιαίτερες εκδόσεις) είχαν πωληθεί άνω των 200.000 δολαρίων και μάλιστα μια Supra από τις ταινίες Fast & Furious είχε φτάσει πριν μερικά χρόνια στα 550.000 δολάρια, αν και αυτή δεν ήταν εργοστασιακή.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η πώληση-ρεκόρ καταδεικνύει και για άλλη μια φορά τη μετατροπή των εργοστασιακών Supra της δεκαετίας του ’90 από απλά συλλεκτικά αυτοκίνητα σε επενδυτικά αντικείμενα υψηλής αξίας για τους petrolhead συλλέκτες, ειδικά όταν συνδυάζουν χαμηλή χρήση και καθαρό ιστορικό.