Τη Geely τη γνωρίζετε καθώς έχει έρθει αρκετούς μήνες στη χώρα μας και μάλιστα το Geely EX5 είναι και ανάμεσα στους 10 φιναλίστ του φετινού Αυτοκινήτου της Χρονιάς για τη χώρα μας, διεκδικώντας τον κορυφαίο εγχώριο τίτλο.

Αυτό που λογικά δεν ξέρετε, είναι το Galaxy V900 καθώς δεν κυκλοφορεί για την ώρα εκτός Κίνας. Η εταιρία, θέλοντας να δείξει πόσο πραγματικά ευρύχωρο είναι το εσωτερικό του νέου πολυμορφικού αυτοκινήτου της, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο όχι μία, όχι δύο, αλλά συνολικά 42 γυμνάστριες χώρεσαν στην καμπίνα.

Σύμφωνα με την Geely η εσωτερική επιφάνεια του V900, είναι 8,41 τετραγωνικά μέτρα, με πάνω από ένα μέτρο χώρο μεταξύ των σειρών καθισμάτων και ποσοστό αξιοποίησης χώρου 91,8%. Το μοντέλο έχει μήκος 5.360χλστ. πλάτος 1.998χλστ. ύψος 1.940χλστ. και μεταξόνιο 3.200χλστ.

Το εσωτερικό του υιοθετεί δύο παραλλαγές. Η πρώτη προσφέρει τρεις σειρές με έξι καθίσματα και η δεύτερη διαμόρφωση έχει τέσσερις σειρές με οκτώ θέσεις.

Το σύνολο είναι τεχνολογίας REEV, δηλαδή κινείται ηλεκτρικά συνεχώς με την παρουσία του βενζινοκινητήρα να περιορίζεται αποκλειστικά στο να φορτίζει την μπαταρία και να προσφέρει μεγάλη αυτονομία.