Η Kia ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων για το 2025, με 3.135.803 οχήματα να διατίθενται στην παγκόσμια αγορά, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις εκτός Νότιας Κορέας ανήλθαν σε 2.584.238, επίσης αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ στην εγχώρια αγορά διατέθηκαν 545.776 οχήματα (+1%). Τα πιο δημοφιλή μοντέλα της χρονιάς ήταν τα SUV Sportage, Seltos και Sorento. Η εταιρεία αποδίδει τη βελτίωση αυτή στην εισαγωγή νέων μοντέλων, στη σταθεροποίηση της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και σε στοχευμένες στρατηγικές πωλήσεων σε βασικές αγορές.

Το Sportage βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης πωλήσεων ανά μοντέλο για το 2025, με 569.688 μονάδες, ακολουθούμενο από το Seltos με 299.766 μονάδες και το Sorento SUV με 264.673 μονάδες.

Στο πλαίσιο του ίδιου ομίλου, η Hyundai δημοσιοποίησε και εκείνη τα ετήσια αποτελέσματα του 2025 και τους στόχους για το 2026. Η Hyundai κατέγραψε παγκόσμιες χονδρικές πωλήσεις 4.138.180 οχημάτων το 2025, διατηρώντας ουσιαστικά σταθερό τον όγκο πωλήσεων σε σχέση με το 2024, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Από αυτό το σύνολο, 3.425.226 οχήματα πωλήθηκαν εκτός Κορέας, ενώ 712.954 στην εγχώρια αγορά. Η εταιρεία έθεσε για το 2026 στόχο πωλήσεων περίπου 4.160.000 οχημάτων. Στρατηγικές κινήσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου περιλαμβάνουν την επέκταση των ηλεκτροκίνητων και υβριδικών μοντέλων, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής σε βασικές αγορές και την βελτίωση της λειτουργικής ευελιξίας στις γραμμές παραγωγής.

Και οι δύο εταιρείες του ομίλου, σημείωσαν ανοδικές επιδόσεις εν μέσω ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό και μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι στόχοι για το 2026 αντικατοπτρίζουν την πρόθεση των διοικήσεων να διατηρήσουν την επέκταση των μεριδίων τους στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στα SUV και στα νέα ηλεκτρικά/υβριδικά μοντέλα, ενώ παράλληλα να διαχειριστούν τις γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν τη βιομηχανία αυτοκινήτου ευρύτερα.