Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ολοκλήρωσε το 2025 με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σε μια αγορά που αλλάζει ραγδαία προς την ηλεκτροκίνηση. Συνολικά παραδόθηκαν 401.000 οχήματα διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων του ID. Buzz στη Βόρεια Αμερική, με το ηλεκτρικό van να εξελίσσεται στον βασικό μοχλό ανάπτυξης της μάρκας.

Το ID. Buzz κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 102%, φτάνοντας τις 60.700 παραδόσεις παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη διατηρεί ηγετική θέση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων, με σχεδόν τις μισές πωλήσεις να αφορούν την επαγγελματική έκδοση Cargo. Παράλληλα, το 2025 σηματοδότησε και την είσοδό του στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, με 7.300 οχήματα να παραδίδονται, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για την ηλεκτρική «Bulli» οικογένεια.

Ιστορική ήταν και η χρονιά για το Multivan, το οποίο σημείωσε αύξηση 31% και έφτασε τις 38.700 παραδόσεις, καταγράφοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην πορεία του μοντέλου. Στην ίδια τροχιά κινήθηκε και το California, που βασίζεται τεχνικά στο Multivan, με επιπλέον 14.200 οχήματα να παραδίδονται το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Volkswagen στην κατηγορία των lifestyle και camper vans.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εκρηκτική άνοδος της ηλεκτροκίνησης. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 65.900 μονάδες, που αντιστοιχούν πλέον σε 16,4% του συνολικού όγκου πωλήσεων της μάρκας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική στροφή της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προς λύσεις μηδενικών ρύπων, τόσο για επαγγελματίες, όσο και για ιδιώτες χρήστες.

Στη γκάμα των «παραδοσιακών» επαγγελματικών, το Caddy ξεπέρασε ξανά το φράγμα των 100.000 πωλήσεων, φτάνοντας τις 110.400 μονάδες, ενώ το Crafter κινήθηκε ανοδικά με 73.000 παραδόσεις και με προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης μέσω της επόμενης γενιάς e-Crafter, η παραγωγή της οποίας θα επεκταθεί στο εργοστάσιο της Września στην Πολωνία. Το Amarok, σε μεταβατική φάση, λόγω αλλαγής γενιάς σε ορισμένες αγορές, κατέγραψε 30.100 παραδόσεις, με τη νέα σειρά εκδόσεων να ενισχύει την εμπορική του πορεία από τα τέλη του 2025.

Με το βλέμμα στο 2026, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ετοιμάζει περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας, με νέες εκδόσεις του Transporter, περισσότερες επιλογές PHEV και BEV – ακόμη και με τετρακίνηση – καθώς και αναβαθμίσεις σε τεχνολογία, συνδεσιμότητα και ψηφιακές υπηρεσίες. Το 2025, πάντως, καταγράφεται ήδη ως χρονιά-ορόσημο, επιβεβαιώνοντας ότι η ιστορική οικογένεια των Bulli και των επαγγελματικών της Volkswagen μπαίνει δυναμικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.