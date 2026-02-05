Περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του δικτύου, αλλά και εργαζόμενοι της GA Hellas, συγκεντρώθηκαν στα Ιωάννινα, στους χώρους του ξενοδοχείου Du Lac. Στο συνέδριο που ακολούθησε τα στελέχη της εταιρείας έκαναν απολογισμό της χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε, αλλά και ανέλυσαν τη στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για την τρέχουσα χρονιά.

Ντυμένος στα χρώματα του νέου Renault Clio, που μόλις λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά με μεγάλη απήχηση, ο χώρος του συνεδρίου υποδέχτηκε τα στελέχη του δικτύου, που ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις. Ανάμεσα τους και πολλά νέα μέλη, που ενδυναμώνουν τη θέση των Renault & Dacia στην ελληνική αγορά.

Το συνέδριο προλόγισε ο CEO της Grand Automotive Hellas, κ. Στήβεν Σίρτης, ο οποίος και τόνισε τη σημασία που έχει η εξαιρετική συνεργασία με το δίκτυο για την επίτευξη των υψηλών στόχων, τόσο της Renault όσο και της Dacia στην ελληνική αγορά. O κ. Σίρτης ευχαρίστησε τους συνεργάτες της GA Hellas, για τη συνεισφορά τους στις εξαιρετικές επιδόσεις των μαρκών τη χρονιά που πέρασε, ενώ στη συνέχεια τόνισε τη σημασία της εφαρμογής των στρατηγικών που παρουσιάστηκαν από τις επιμέρους Διευθύνσεις της εταιρίας.

Ο κ. Πέτρος Τζαβέλλας, Brands Manager της εταιρείας, ανέλυσε τη εμπορική πορεία των μαρκών το 2025, ενώ αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο οι δυναμικές εμπορικές πολιτικές που σχεδιάζονται, όσο και η άφιξη νέων μοντέλων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα νέα Renault 4 και Renault Twingo, αλλά και η νέα εξηλεκτρισμένη γκάμα Dacia.

Ο κ. Γιώργος Γαρδέλης, LCV-Fleet/RAC Manager, παρουσίασε το πλάνο επέκτασης των μαρκών στην αγορά των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων, τονίζοντας τη σημασία του νέου Renault Clio, αλλά και τη νέα πολιτική μισθώσεων μέσα από το κανάλι του δικτύου της GA Hellas.

Η κα Ρένα Λέκκα, Marketing Manager, παρουσίασε αναλυτικά το επικοινωνιακό πλάνο προβολής και δράσεων, για τις μάρκες Renault και Dacia, που έχει σχεδιαστεί για το 2026 σε όλα τα κανάλια προβολής, αλλά και το σύνολο των ενεργειών που ενδυνάμωσαν την εικόνα και την αγοραστική δυναμική των μαρκών, τη χρονιά που πέρασε.

Ο κ. Βασίλης Μέξας, After Sales Manager, αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα από τις υπηρεσίες after sales του 2025, αλλά και ανέλυσε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τη σχετική στρατηγική της νέας χρονιάς.

O κ. Στάθης Σκαρής, I.T. Manager, μίλησε για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αποτελεσματικότητα και την επιτάχυνση των εργασιών τόσο της εταιρείας στο σύνολό της, όσο και του δικτύου, σε σχέση με τον τελικό καταναλωτή.

Τέλος, ο κ. Γιώργος Δήμου, Used Cars Manager, ανέπτυξε τις νέες στρατηγικές της εταιρείας όσον αφορά στη βέλτιστη διαχείριση, αξιοποίηση αλλά και διεύρυνση του πάρκου μεταχειρισμένων.

Το ετήσιο συνέδριο εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, στάθηκε η καλύτερη αφορμή για την συγκρότηση και αξιολόγηση των δεδομένων της χρονιάς που πέρασε ενώ ανακοινώθηκαν οι στρατηγικές αποφάσεις για την Renault και την για το 2026.