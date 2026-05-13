Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Ο Joshua Vides, σύγχρονος καλλιτέχνης και designer, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη μονοχρωματική του αισθητική, εμπνευσμένη από τα κόμικς και τα cartoons. Μέσα από έντονες, καθαρές περιγραφικές γραμμές, μετατρέπει αντικείμενα της καθημερινότητας σε «σχεδιαστικές» ψευδαισθήσεις, σαν να έχουν ξεπηδήσει από έναν δισδιάστατο κόσμο για να εισέλθουν στη δική μας τρισδιάστατη πραγματικότητα.

Από το 2021, η Renault παρουσιάζει μια σειρά από μοναδικές δημιουργίες που «φωτίζουν» εκ νέου την πλούσια ιστορία της και τα εμβληματικά της μοντέλα, τα οποία αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Αυτή τη φορά, η μάρκα έδωσε στον Joshua Vides απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, για να επανερμηνεύσει το Twingo E Tech Electric, στο πλαίσιο μιας performance που πραγματοποιήθηκε στο Renault Carwalk.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Renault συνεχίζει να εξερευνά το αυτοκίνητο ως αντικείμενο καλλιτεχνικής έκφρασης και ως μέσο σύγχρονης δημιουργικότητας.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης από τις 8 έως τις 13 Απριλίου, εργάστηκε μπροστά στο κοινό, μεταμορφώνοντας το όχημα και εστιάζοντας αποκλειστικά στο εξωτερικό του.

Μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σταδιακά από ένα βιομηχανικό αντικείμενο, σε ένα καθηλωτικό έργο τέχνης. Η δημιουργική αυτή διαδικασία σε πραγματικό χρόνο έφερε κοντά τη σύγχρονη τέχνη, τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και τη μαζική κουλτούρα, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Renault.

Ένα χαρακτηριστικό ύφος ανάμεσα στην πραγματικότητα και το cartoon

Είτε πρόκειται για ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις ή αυτοκίνητα, το έργο του διερευνά τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και το αντικείμενο, ανάμεσα στην ιδέα και την υλική υπόσταση — με ένα ύφος άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το Twingo του Joshua Vides, εκτίθεται στο Renault Carwalk στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού και θα παραμείνει εκεί έως τις 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Pop Art Car. Στη συνέχεια, το έργο θα ενταχθεί στη συλλογή art cars του Renault Fund, η οποία δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο αυτοκίνητο, τη σύγχρονη τέχνη και το design.

Το νέο, ηλεκτρικό Twingo αναμένεται στα τέλη της άνοιξης και στην ελληνική αγορά.