Από αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου θα διαρκέσει η μεγάλη περιοδεία της Renault. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow, Renault E-Tech days, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα και θα συνεχίσει για τον επόμενο ενάμιση μήνα σε άλλες 19 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε πρώτη πανελλήνια πρεμιέρα, διαθέσιμο για test drive θα είναι και το ολοκαίνουριο Renault 4 E-Tech electric.

Πρόκειται για την ιδανική ευκαιρία ο κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίσει από κοντά, αλλά και να οδηγήσει το αγαπημένο του υβριδικό, ηλεκτρικό ή bi-fuel Renault, να ανακαλύψει όλα τα μοντέλα της γκάμας, αλλά και να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές που θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της ενέργειας.

Tο best seller νέο Clio full hybrid Ε-Tech 160, το καθιερωμένο Captur σε έκδοση full hybrid E-Tech αλλά και στη νέα bi-fuel έκδοση Eco-G turbo 120, το ολοκληρωμένο Symbioz full hybrid E-Tech 160, το πολυτελές Austral full hybrid E-Tech 200 και το κορυφαίο Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 4×4, θα είναι διαθέσιμα δίπλα στο εμβληματικό Renault 5 E-Tech electric, αλλά και, για πρώτη φορά, δίπλα στο ολοκαίνουριο Renault 4 E-Tech electric.

To νέο, ηλεκτρικό Β-SUV με τη ρέτρο-φουτουριστική σχεδίαση, τους άνετους χώρους, με 430 λίτρα για αποσκευές, αλλά και τα οδηγικά χαρίσματα που έχουν κάνει διάσημο το R5, καθώς βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα (RGEV small), θα είναι διαθέσιμο για test drive, πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα της προτίμησής τους αλλά και να εκτιμήσουν την πλήρη υβριδική, ηλεκτρική & bi-fuel γκάμα της Renault.

Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουμε κάποιο αυτοκίνητο θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ειδική ενότητα (Renault E-Tech Days – Drive the future) στο renault.gr.

Δείτε τους σταθμούς του Renault E-tech days σε όλη την Ελλάδα: