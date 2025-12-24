Έχετε βαρεθεί να διαβάζετε για ηλεκτρικά που σημείωσαν μεγάλες αυτονομίες, αλλά τελικά αποδεικνύεται πως είχαν τεράστιες μπαταρίες και μέση ταχύτητα κίνησης στα 30χλμ./ώρα; Η Renault αποφάσισε να δείξει σε ρεαλιστικές συνθήκες και με μία υπαρκτή μπαταρία, πόσο αποδοτικό είναι το Filante της.

Η πρώτη προσπάθεια είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω κακοκαιρίας. Η ομάδα τελικά την ολοκλήρωσε στις 18 Δεκεμβρίου στην πίστα δοκιμών UTAC στο Μαρόκο.

Οι μηχανικοί της Renault τροφοδότησαν το Filante Record 2025 Record με μια κανονική μπαταρία (87 kWh, όπως αυτή στο ηλεκτρικό Scenic E-Tech) και ανέθεσε στους οδηγούς να διατηρήσουν τη μέση ταχύτητά του πάνω από 100 χλμ./ώρα. Στόχος: να καλυφθούν περισσότερα από 1.000 χλμ. σε λιγότερο από 10 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών στάσεων και των αλλαγών οδηγών.

Το αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για να σπάσει το ρεκόρ έπρεπε να είναι ειδικά σχεδιασμένο αλλά και εμβληματικό. Οι σχεδιαστές συνδύασαν την εντυπωσιακή εμφάνιση με την ιστορία της Renault, αντλώντας έμπνευση από τα μοντέλα της μάρκας που έχουν σημειώσει ρεκόρ απόδοσης, ταχύτητας και αντοχής, για να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο που γεφυρώνει το χθες και το αύριο. Μάλιστα η προστατευτική φούσκα πάνω από το πιλοτήριο παραπέμπει σε μαχητικό αεροσκάφος και η θέση του οδηγού είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τα μονοθέσια της Formula 1.

Η μοναδική αρχή που καθοδήγησε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Filante Record 2025 ήταν η μεγιστοποίηση της απόδοσης και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, 9 ώρες και 52 λεπτά αργότερα (εξαιρουμένης της αλλαγής οδηγού των 7 λεπτών), ο στόχος επιτεύχθηκε: 1.008 χιλιόμετρα έχουν καλυφθεί με μέση ταχύτητα 102 χλμ./ώρα, χωρίς καμία επαναφόρτιση, που αντιστοιχεί σε κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 χλμ.

Με 11% χωρητικότητα μπαταρίας να απομένει στον τερματισμό, το Filante Record 2025 θα μπορούσε να είχε καλύψει επιπλέον 120 χλμ. με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα.

Οι στυλιστικές εξερευνήσεις, η πρωτοποριακή τεχνολογία και η αποδεδειγμένη απόδοση σε πραγματικές συνθήκες του Renault Filante Record 2025 συνθέτουν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μηχανική άσκηση: τα ευρήματα αυτής της προσπάθειας θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη μελλοντικών ηλεκτρικών μοντέλων δρόμου, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν ολοένα και υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες ακόμη πιο πιστά.