Η Renault παρουσίασε επίσημα το Filante, το νέο της μεγάλο SUV που φιλοδοξεί να αποτελέσει την παγκόσμια ναυαρχίδα της γαλλικής μάρκας. Το Filante αποκαλύφθηκε στο κοινό με μια στρατηγική που έχει σαφή διεθνή προσανατολισμό, ξεκινώντας την εμπορική του πορεία από τη Νότια Κορέα τον Μάρτιο του 2026, με τις αγορές σε Λατινική Αμερική και χώρες του Κόλπου, να ακολουθούν μέσα στο 2027.

Με μήκος σχεδόν 4,92 μέτρων, το Filante είναι το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της Renault, τοποθετώντας το πάνω από μοντέλα όπως το Austral ή το Koleos και αναδεικνύοντας μια νέα, premium πλευρά για τη γκάμα της εταιρείας.

Η σχεδίασή του ξεχωρίζει με τον coupe χαρακτήρα χάρη στην κεκλιμένη γραμμή οροφής, τη δυναμική εμπρός μάσκα, τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα και τις καθαρές, σύγχρονες επιφάνειες που του δίνουν επιθετική αλλά ταυτόχρονα κομψή παρουσία.

Στο εσωτερικό, η Renault δίνει έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία και την άνεση: η καμπίνα φιλοξενεί τρεις μεγάλες οθόνες 12,3 ιντσών στο ταμπλό, σύστημα head-up display 25,6 ιντσών και μια σειρά από σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Η υβριδική τεχνολογία E-Tech με συνολική απόδοση περίπου 250 ίππων και 565 Nm ροπής, συνδυάζει έναν 1.5άρη turbo κινητήρα 150 ίππων με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες 136 και 82 ίππων, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση, την οικονομία και τη μείωση των εκπομπών. Το σύστημα επιτρέπει έως και 75% αμιγώς ηλεκτρική κίνηση στην πόλη, ενώ η γενικότερη πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης σχεδιασμό για μελλοντικές επεκτάσεις σε άλλα είδη κινητήρων.

Το Filante είναι ευρύχωρο ώστε να καλύπτει οικογενειακές ανάγκες, προσφέροντας και 633λτ. χώρου αποσκευών, ενώ εφοδιάζεται με όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που περιλαμβάνουν λειτουργίες ασφάλειας και άνεσης. Μάλιστα οι λειτουργίες “Emergency Steering Assist”, “Smart Rearview Mirror” και “Child Presence Detection”, κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνιση τους στην γκάμα.

Προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί σχέδια για διάθεση στην Ευρώπη, με την εταιρία να εστιάζει για την ώρα σε Κορέα, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή, όπου βλέπει αυξημένη ζήτηση για premium SUV.