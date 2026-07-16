Η νέα τιμολογιακή πολιτική της Renault, αφορά τόσο το Captur, όσο και το μεγαλύτερο Austral, με τις Full Hybrid E-Tech εκδόσεις να αποκτούν ακόμη πιο ελκυστικές τιμές, χωρίς αλλαγές στον εξοπλισμό ή στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.

Renault Captur από 20.900 ευρώ

Το δημοφιλές B-SUV της γαλλικής μάρκας συνεχίζει να διατίθεται με επιλογές βενζίνης, bi-fuel (βενζίνη/LPG) και Full Hybrid E-Tech, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Η νέα έκδοση Eco-G turbo 120 αποδίδει 120 ίππους και 200 Nm ροπής, συνδυάζοντας βενζίνη και υγραέριο εργοστασιακής τοποθέτησης, προσφέροντας χαμηλό κόστος χρήσης και αυξημένη αυτονομία.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Captur Full Hybrid E-Tech 160, το οποίο χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.8 λίτρων σε συνεργασία με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 1,4 kWh, αποδίδοντας συνολικά 160 ίππους. Το υβριδικό σύστημα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode), ενώ η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,4 λτ./100 χλμ. Πλέον, η έκδοση Full Hybrid E-Tech 160 Evolution Plus είναι πλέον διαθέσιμη από 24.500 ευρώ, ενώ η βασική έκδοση της γκάμας ξεκινά από 20.900 ευρώ.

Renault Austral με όφελος έως 4.400 ευρώ

Έκπτωση υπάρχει και για το μεγαλύτερο Renault Austral, το οποίο προσφέρεται πλέον από 30.500 ευρώ στην υβριδική έκδοση Hybrid 150 Auto Techno. Η βασική υβριδική έκδοση χρησιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.3 λίτρων με απόδοση 150 ίππων και 270 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα.

Για όσους αναζητούν ακόμη υψηλότερη απόδοση, το Austral Full Hybrid E-Tech 200 συνδυάζει έναν 1.2 turbo βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο multi-mode, αποδίδοντας συνολικά 200 ίππους, με μέση κατανάλωση που ξεκινά από μόλις 4,6 λτ./100 χλμ. Η τιμή της έκδοσης Full Hybrid E-Tech 200 Techno διαμορφώνεται πλέον στις 35.500 ευρώ, με το συνολικό όφελος να φτάνει έως και τις 4.400 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση.

Πλουσιότερος εξοπλισμός

Παράλληλα με τις νέες τιμές, οι εκδόσεις Techno του Renault Austral εξοπλίζονται πλέον και με το Family Pack, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρική πίσω πόρτα χώρου αποσκευών, συρόμενο πίσω κάθισμα με πλάτη αναδιπλούμενη σε αναλογία 60:40, καθρέπτη παρακολούθησης παιδιών και ειδική θήκη αποθήκευσης γυαλιών.

Με τη νέα εμπορική πολιτική, η Renault ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στις κατηγορίες B-SUV και C-SUV, προσφέροντας ανταγωνιστικότερες τιμές για δύο από τα σημαντικότερα μοντέλα της γκάμας της.