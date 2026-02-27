Η Renault πανευρωπαϊκά το 2025, βρέθηκε στη 2η θέση (*) των πωλήσεων υβριδικών οχημάτων, με 287.000 ταξινομήσεις. Το Renault Symbioz που ανταποκρίνεται στα υψηλότερα στάνταρ άνεσης κατά την οδήγηση αποτέλεσε το best-seller υβριδικό μοντέλο της γκάμας.

Το Symbioz τοποθετείται ανάμεσα στο Captur και το Austral και ανήκει στην C κατηγορία. Έχει μήκος 4,41 μέτρα και είναι ιδανικό για μια τετραμελή οικογένεια. Τα μεγαλύτερα από αυτά αυτοκίνητα της Renault είναι το Arkana (4,57 μέτρα) και το Austral (4,51 μέτρα).

Ανταποκρίνεται στα υψηλότερα στάνταρ άνεσης κατά την οδήγηση, τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες διαδρομές, με αποτέλεσμα να στοχεύει σε μια ευρεία πελατειακή βάση.

Το πορτμπαγκάζ του Symbioz αγγίζει τα 624 λίτρα ενώ έχει δυνατότητες αρθρωτής διαμόρφωσης του εσωτερικού χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα, που αναδιπλώνεται δημιουργώντας ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο φόρτωσης.

Περισσότερη ισχύς και full hybrid επιδόσεις

Η σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας του νέου υβριδικού κινητήριου συνόλου, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου ισχύος 80kW ή 109hp (69Kw και 94hp για τον προηγούμενο κινητήρα), αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη και μπαταρία 1,4kWh.

Με την μπαταρία ισχύος 1.4 kW/h, εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ αλλά και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου (4,3λίτρα/100 χλμ). Οι εκπομπές ρύπων είναι μόλις 100g CO2/km. Χάρη στην full hybrid τεχνολογία E-Tech, το αυτοκίνητο ξεκινά αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζοντας αθόρυβη οδήγηση. Ο οδηγός μπορεί να κινείται ηλεκτρικά για περισσότερο από το 80% του χρόνου των αστικών διαδρομών του.

Το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού του κινητήρα εξασφαλίζει ακρίβεια και βελτιστοποιημένη εξαέρωση του καυσίμου, για πιο αποτελεσματική καύση. Αυτό βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων και συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η ροπή είναι 25% υψηλότερη – 172Nm για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως (+22Nm). Αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές (περίπου 2.000σ.α.λ.), για καλύτερες επιδόσεις και απόκριση, ιδιαίτερα κατά την επιτάχυνση ή όταν χρειάζεται άμεση αύξηση της ταχύτητας σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Η επιτάχυνση από 0 – 100km/h επιτυγχάνεται σε 9,1 δευτερόλεπτα .

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν έχει συμπλέκτη, αντικαθιστώντας τα γρανάζια και τα συγχρονιζέ ταχυτήτων με λιγότερα μέρη, αποφεύγοντας έτσι τις τριβές, επιτυγχάνοντας καλύτερο επίπεδο οικονομίας και εξασφαλίζοντας γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων. Επιπλέον, η εφαρμογή ενός νέου ηλεκτρονικού επιλογέα ταχυτήτων (e-shifter), παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια και βελτιστοποιημένη εργονομία.

Το νέο full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο, καταναλώνει μόλις 4,3λίτρα/100 χλμ (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σε μόλις 100g/km.

Το Renault Symbioz με τον νέο full hybrid Ε-Tech 160 κινητήρα που είναι άμεσο διαθέσιμο έχει τιμή εκκίνησης 27.900 ευρώ. Έχει ακόμη 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

(*)

Η μάρκα βρίσκεται σήμερα στη 2η θέση των πωλήσεων υβριδικών (HEV) στην Ευρώπη. Το 2025, οι πωλήσεις των full hybrid Renault αυξήθηκαν κατά +17,0% σε σχέση με το 2024, φτάνοντας περίπου τις 287.000 μονάδες και αντιπροσωπεύοντας το 38,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της Renault — ποσοστό 25,6 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς.