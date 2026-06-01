Η Tesla έχει χτίσει ένα τεράστιο μέρος της αξίας και της εικόνας της πάνω στην υπόσχεση ότι βρίσκεται πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον στην πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Ο Elon Musk εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι το Full Self-Driving (FSD) εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ότι μπορεί να γίνει έως και δέκα φορές ασφαλέστερο από έναν άνθρωπο οδηγό.

Μια νέα όμως έρευνα του Reuters έρχεται να ταράξει τα νερά, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και εργαζόμενοι που συμμετέχουν άμεσα στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος.

Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες εργαζόμενοι που ασχολούνται με την εκπαίδευση των αλγορίθμων της Tesla παρακολουθούν καθημερινά χιλιάδες βίντεο από πραγματικές διαδρομές πελατών και οχημάτων δοκιμών.

Η έρευνα αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι καταγράφουν επανειλημμένα περιστατικά όπου το σύστημα δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πεζούς, οχήματα έκτακτης ανάγκης, σχολικά λεωφορεία ή απρόβλεπτες καταστάσεις στο οδικό περιβάλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται ακόμη και περιστατικά όπου Tesla χτύπησαν ζώα ή βρέθηκαν πολύ κοντά σε σοβαρό ατύχημα.

Το πιο εντυπωσιακό σημείο της έρευνας είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους εργαζομένους φέρονται να δηλώνουν πως οι ίδιοι δεν θα εμπιστεύονταν πλήρως το σύστημα για να μετακινηθούν χωρίς συνεχή επιτήρηση.

Η μεγάλη υπόσχεση της Tesla εξακολουθεί να είναι… Level 2

Παρά την ονομασία “Full Self-Driving”, το σύστημα της Tesla εξακολουθεί να θεωρείται επίσημα σύστημα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου Level 2. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση, με τα χέρια έτοιμα να αναλάβουν τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Δεν πρόκειται για πραγματικά αυτόνομη οδήγηση όπου το αυτοκίνητο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της μετακίνησης. Παρόλα αυτά, η ονομασία Full Self-Driving συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις εδώ και χρόνια, με ειδικούς στην ασφάλεια να υποστηρίζουν ότι μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένη αίσθηση εμπιστοσύνης στους οδηγούς.

Τα στατιστικά ασφαλείας που αμφισβητούνται

Η εταιρεία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα οχήματα με ενεργοποιημένο FSD ή Autopilot εμφανίζουν σημαντικά λιγότερα ατυχήματα σε σχέση με τον μέσο οδηγό. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητές οδικής ασφάλειας που μίλησαν στο Reuters, η μεθοδολογία αυτών των συγκρίσεων ενδέχεται να παρουσιάζει στρεβλή εικόνα. Η Tesla συγκρίνει συγκεκριμένες κατηγορίες ατυχημάτων (όπως περιστατικά με ενεργοποίηση αερόσακων) με πολύ ευρύτερα κρατικά στατιστικά που περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη συμβάντων.

Η αποκάλυψη του Reuters έρχεται σε μια περίοδο όπου η Tesla επιχειρεί να επιταχύνει την ανάπτυξη των robotaxi υπηρεσιών της

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εκτεταμένες διαδικασίες χαρτογράφησης, προετοιμασίας διαδρομών και ανθρώπινης επιτήρησης σε περιοχές όπου δοκιμάζονται οι νέες υπηρεσίες αυτόνομης μετακίνησης. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που εδώ και χρόνια προβάλλει ο Elon Musk περί πλήρως, map-free αυτόνομης οδήγησης που λειτουργεί παντού χωρίς ειδική προετοιμασία.