Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Kia ανανέωσε το B-SUV της με το αποτέλεσμα να είναι ένα πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο και πιο αποδοτικό σύνολο, έτοιμο να ανταγωνιστεί στα ίσια, τα “μεγαθήρια” της κατηγορίας. Μη ξεχνάμε ότι τα B-SUV είναι η πρώτη σε πωλήσεις κατηγορία στην Ελλάδα.

Διαστάσεις νέου Stonic: μήκος 4.165 χλστ., πλάτος 1.760 χλστ., ύψος 1.520 χλστ. και χώρος αποσκευών 352 λίτρα.

Το νέο Stonic δεν θυμίζει σε πολλά το προ ανανέωσης, καθώς υιοθετεί τη νέα, άκρως μοντέρνα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Έτσι, το μπροστινό μέρος διαθέτει πλέον πιο λεπτούς προβολείς με μοντέρνα στοιχεία LED παράλληλα με μια στενότερη μάσκα, ενώ ο προφυλακτήρας έχει επανασχεδιαστεί πλήρως. Στην έκδοση GT-Line μάλιστα, αποκτά μια πιο σπορ εμφάνιση με πιο επιθετικές εισαγωγές αέρα πλαισιωμένες από μια προστατευτική πλάκα αλουμινίου.

Στο πίσω μέρος, το Stonic έχει αποκτήσει LED σε σχήμα C που εκτείνονται στην πιο καθαρή πίσω πόρτα και έναν επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα.

Από την άλλη, το προφίλ διατηρείται σε μεγάλο βαθμό, αλλά αποκτά νέα σχέδια για τις ζάντες αλουμινίου με διάμετρο 16 και 17 ίντσες. Οι σχεδιαστές της Kia έχουν επίσης ενημερώσει την παλέτα χρωμάτων με την προσθήκη των Adventurous Green και Yacht Blue.

Το εσωτερικό έχει ανανεωθεί με ένα επανασχεδιασμένο ταμπλό και ένα νέο ψηφιακό πιλοτήριο που περιλαμβάνει δύο οθόνες 12,3 ιντσών. Τα φυσικά χειριστήρια κλιματισμού έχουν εξαφανιστεί και το A/C μπορεί πλέον να λειτουργεί μέσω της κεντρικής οθόνης αφής. Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν ένα νέο τιμόνι, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματη βάση φόρτισης και θύρες USB-C.

Το μικρό SUV επωφελείται επίσης από νέες επιλογές συνδεσιμότητας αλλά και μια πιο γενναιόδωρη σουίτα ADAS, συμπεριλαμβανομένου του Smart Cruise Control, της Υποβοήθησης Οδήγησης σε Αυτοκινητόδρομο και της Υποβοήθησης Αποφυγής Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου με Προειδοποίηση Ασφαλούς Εξόδου.

Το Stonic προσφέρεται αποκλειστικά με έναν υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0 λίτρων T-GDI, διαθέσιμο τόσο σε στάνταρ όσο και σε ήπια υβριδική έκδοση. Η ισχύς ανέρχεται σε 100 ίππους στην πρώτη περίπτωση και 115 στην υβριδική, με τη ροπή να διαμορφώνεται στα 175 Nm και 200 Nm αντίστοιχα. Η ισχύς μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς είτε μέσω ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου είτε ενός επτατάχυτου αυτόματου διπλού συμπλέκτη.

Η Kia αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα λεπτομέρειες για τη διαθεσιμότητα του ανανεωμένου Stonic στην Ευρώπη, την Αυστραλία και άλλες αγορές.