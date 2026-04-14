Η ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης φέρνει στο προσκήνιο το διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα της επάρκειας υποδομών φόρτισης, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα με περιορισμένους χώρους στάθμευσης. Στην Κίνα, όπου ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται με εκρηκτικό ρυθμό, νέες τεχνολογικές λύσεις επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις όχι μόνο σε επίπεδο ισχύος φόρτισης, αλλά κυρίως σε επίπεδο διαχείρισης του χώρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάνουν την εμφάνισή τους συστήματα ρομποτικής φόρτισης που τοποθετούνται στην οροφή χώρων στάθμευσης και λειτουργούν μέσω ράγας. Αντί το EV να πρέπει να μετακινηθεί σε συγκεκριμένη θέση με εγκατεστημένο φορτιστή, το ίδιο το σύστημα μεταφέρεται πάνω από το αυτοκίνητο. Μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, κατεβάζει το καλώδιο και συνδέεται απευθείας στη θύρα φόρτισης.

Με τη χρήση ραγών οροφής, ένα σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί διαδοχικά πολλαπλά οχήματα, βελτιστοποιώντας τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού και περιορίζοντας τις ανάγκες για νέες εγκαταστάσεις.

✨🇨🇳China’s overhead mobile charging stations support on-demand park-and-charge. Their automatic moving design eliminates the need for drivers to wait in line for charging. pic.twitter.com/3gCSArzvlC — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) February 20, 2026

Παράλληλα, η λύση αυτή μειώνει το πρόβλημα αναζήτησης διαθέσιμης θέσης φόρτισης. Σε περιβάλλοντα όπως υπόγεια parking πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων ή χώρων εργασίας, όπου τα οχήματα παραμένουν σταθμευμένα για αρκετές ώρες, η δυνατότητα φόρτισης σε οποιαδήποτε θέση καθιστά τη διαδικασία πιο ευέλικτη και λιγότερο χρονοβόρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, η Κίνα διαθέτει σήμερα δεκάδες εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα και εκατομμύρια σημεία φόρτισης, ωστόσο η αναλογία μεταξύ διαθέσιμων φορτιστών και θέσεων στάθμευσης εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε αυτό το περιβάλλον, η έμφαση μετατοπίζεται από την απλή αύξηση του αριθμού των φορτιστών σε πιο «έξυπνες» λύσεις διαχείρισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα οροφής δεν στοχεύουν στην παροχή ταχείας φόρτισης υψηλής ισχύος, αλλά κυρίως σε εφαρμογές μέσης ισχύος, όπου ο χρόνος παραμονής του οχήματος επιτρέπει τη σταδιακή φόρτιση της μπαταρίας. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη λογική χρήσης των περισσότερων αστικών χώρων στάθμευσης, όπου το όχημα παραμένει για ώρες και όχι για λίγα λεπτά.