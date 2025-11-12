Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με ολοένα και περισσότερους να γυρνούν την πλάτη στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και να προτιμούν τις ολοήμερες εξερευνήσεις με το αυτοκίνητο, η Renault ετοιμάζεται να προσφέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η αποκάλυψη θα γίνει στις στην έκθεση Van Life Expo στο Μπορντό της Γαλλίας, στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2025.

Ο λόγος για το νέο Renault Trafic Escapade, το οποίο έρχεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των ταξιδιωτών, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για περιπέτεια με μια γκάμα ιδιαίτερου εξοπλισμού.

Το μοντέλο θα διατίθεται σε δύο διαφορετικά μήκη, με δύο κινητήρες και με δύο διαφορετικά κιβώτια ταχυτήτων:

Blue dCi 150 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή το νέο αυτόματο κιβώτιο 9 ταχυτήτων EAG9

Blue dCi 170 ίππων με το νέο αυτόματο κιβώτιο 9 ταχυτήτων EAG9

Το κυριότερο όμως είναι πως το μοντέλο θα διατίθεται με μεγάλο “κρεβάτι”, πτυσσόμενο τραπέζι, δύο περιστρεφόμενα καθίσματα στη 2η σειρά, καθώς και μια νέα μονάδα μαγειρέματος στο πορτμπαγκάζ. Αυτή η μονάδα περιλαμβάνει ενσωματωμένη κουζίνα αερίου, πτυσσόμενη βρύση, δεξαμενή καθαρού νερού 5 λίτρων και έξυπνο αποθηκευτικό χώρο, μετατρέποντας το όχημα σε ένα πραγματικό τροχόσπιτο.

Στο εσωτερικό, το Trafic Escapade διαθέτει το σύστημα πολυμέσων Easy Link με οθόνη 8 ιντσών, ασύρματη σύνδεση smartphone, συρτάρι Easy Life, αυτόματο κλιματισμό και συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη στις αρχές του 2026. Οι τιμές θα ανακοινωθούν αργότερα.