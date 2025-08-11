Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν από λίγους μήνες, ο κινεζικός γίγαντας των smartphones Xiaomi νίκησε το Rimac Nevera για τον τίτλο του ταχύτερου ηλεκτρικού οχήματος στην πίστα Nürburgring, χρησιμοποιώντας το SU7 Ultra.

Αυτά τα επιτεύγματα δεν πέρασαν απαρατήρητα, καθώς φαίνεται ότι η Yangwang, το τμήμα πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων του κινεζικού γίγαντα αυτοκινήτων BYD, ετοιμάζεται να αμφισβητήσει το Xiaomi SU7 με μια ανανεωμένη έκδοση του δικού της υπεραυτοκινήτου των 1.300 ίππων.

Ο λόγος για το Yangwang U9, με τα ξένα μέσα να αναφέρουν πως είναι σχεδόν έτοιμη μια ακόμη πιο ισχυρή έκδοση του. Το πλεονέκτημά του; Πάνω από 3.000 ίπποι καθαρής ηλεκτρικής ισχύος που αποστέλλονται και στους τέσσερις τροχούς.

Στα έγγραφα, το ανανεωμένο U9 εξακολουθεί να διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, αλλά αυτή τη φορά, το σύστημα παράγει την εκπληκτική ισχύ των 744 ίππων ανά τροχό, που αντιστοιχεί σε συνολική ισχύ 3.019 ίππων ή σχεδόν τριπλάσια από την αρχική ισχύ του μοντέλου. Αυτή η ισχύς επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα 347 χλμ/ώρα, αν και το αυτοκίνητο έχει αναφερθεί ότι ξεπέρασε αυτά τα νούμερα σε διάφορες περιπτώσεις.

Οπτικά, το U9 Track/Nürburgring Edition δεν αποκλίνει πολύ από το U9 που γνωρίζουμε. Εξακολουθεί να έχει οροφή από ανθρακονήματα, μεγάλη σταθερή πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα και έναν γιγάντιο πίσω διαχύτη με ρυθμιζόμενα πτερύγια. Ωστόσο, οι ζάντες είναι μικρότερες στις 20 ίντσες, ενώ τα μπροστινά ελαστικά είναι φαρδύτερα από πριν.

Όσο για τη ρύθμιση της μπαταρίας, τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το Yangwang U9 Track/Nürburgring Edition έχει την ίδια ρύθμιση μπαταρίας με το κανονικό U9, πράγμα που σημαίνει ότι τροφοδοτείται από μια μπαταρία LFP 80 kWh που είναι αρκετή για 420 χιλιόμετρα σύμφωνα με τα πρότυπα CLTC. Είναι επίσης ικανό για εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC στα 500 kW, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φορτίσει από 30-80% σε περίπου 10 λεπτά.

Στην έκδοση αυτή, φυσικά και θα υπάρχει το έξυπνο σύστημα ελέγχου DiSus-X του U9, το οποίο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται όπως κανένα άλλο, όπως να χορεύει ή ακόμα και να πηδάει πάνω από εμπόδια .