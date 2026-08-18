Η Ford ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές της στον κόσμο των αγώνων αντοχής και το νέο της Hypercar μόλις έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματική δράση. Το αγωνιστικό της αμερικανικής εταιρείας βγήκε για πρώτη φορά σε κανονικές δοκιμές στην πίστα Circuit Paul Ricard στη Γαλλία, όπου η Ford Racing άρχισε να εξελίσσει το αυτοκίνητο που θα αναλάβει να εκπροσωπήσει τη μάρκα στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής.

Ένας μεγάλος ατμοσφαιρικός V8 απέναντι σε τούρμπο εξακύλινδρα σύνολα

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Σε μία εποχή όπου αρκετοί από τους αντιπάλους της Ford χρησιμοποιούν turbo εξακύλινδρους κινητήρες, η αμερικανική εταιρεία επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Στο κέντρο του νέου Hypercar βρίσκεται ένας 5,4-λίτρων ατμοσφαιρικός V8, ο οποίος προέρχεται από την οικογένεια κινητήρων Coyote της Ford. Ο κινητήρας συνεργάζεται με υβριδικό σύστημα και το σύνολο θα αποδίδει έως 670 ίππους, που είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σύμφωνα με τους κανονισμούς της κατηγορίας. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο Paul Ricard, ο ήχος του κινητήρα ακούστηκε καθαρά καθώς το αυτοκίνητο περνούσε με τέρμα γκάζι από την πίστα.

Ένα Hypercar που δεν χρειάζεται υπερβολές

Από σχεδιαστικής πλευράς, η Ford δεν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ακραίο αγωνιστικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το αμάξωμα είναι ιδιαίτερα χαμηλό και αεροδυναμικό, με μία έντονα διαμορφωμένη εμπρός περιοχή που οδηγεί προς τα μεγάλα εμπρός φτερά. Πάνω από τους εμπρός τροχούς υπάρχουν μεγάλες αεροδυναμικές εισαγωγές, ενώ το αμάξωμα στενεύει και οδηγείται προς το πίσω μέρος, όπου δεσπόζουν τα μεγαλύτερα πίσω φτερά. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε τη μεγάλη πίσω αεροτομή και έναν μεγάλο διαχύτη, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της εμφάνισης είναι το shark fin, το μεγάλο κάθετο πτερύγιο που αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό των σύγχρονων αγωνιστικών αντοχής.

Από τη Mustang στο Le Mans

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του project είναι η σχέση του κινητήρα με την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα δρόμου της Ford. Ο V8 των 5,4 λίτρων βασίζεται σε αρχιτεκτονική που συνδέεται με την οικογένεια Coyote, την οποία γνωρίζουμε από τις ισχυρές εκδόσεις της Ford, μεταξύ άλλων και από τη Mustang. Η Ford ουσιαστικά παίρνει μία γνωστή αμερικανική συνταγή και τη μεταφέρει σε ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα του παγκόσμιου motorsport.

Δύο αυτοκίνητα, έξι οδηγοί για το απόλυτο τεστ αντοχής

Η Ford δεν πρόκειται να εμφανιστεί απλώς για να πάρει μέρος. Η ομάδα θα κατεβάσει δύο Hypercars, με έξι οδηγούς συνολικά. Το πρώτο αυτοκίνητο θα έχει πλήρωμα τους Tom Blomqvist, Nick Yelloly και Matt Campbell. Στο δεύτερο θα βρίσκονται οι Logan Sargeant, Mike Rockenfeller και Sebastian Priaulx.

Οι δοκιμές μόλις ξεκίνησαν

Η παρουσία στο Paul Ricard αποτελεί μόνο την αρχή ενός μεγάλου προγράμματος εξέλιξης. Η Ford Racing θα συνεχίσει τις δοκιμές στην Ευρώπη, ενώ σταδιακά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι οδηγοί της ομάδας. Στη συνέχεια το Hypercar θα μεταφέρει το πρόγραμμα δοκιμών στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω εξέλιξη και προετοιμασία ενόψει της αγωνιστικής του πρεμιέρας.

Το μεγάλο ραντεβού είναι το 2027

Η αγωνιστική πρεμιέρα του νέου Ford Hypercar έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027 στο Κατάρ, τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του FIA World Endurance Championship.