Οι πωλήσεις νέων Ι.Χ. στην Ευρώπη ακόμα προσπαθούν να επανέλθουν στο προ Covid εποχές. Το καλό νέο είναι πως βρίσκονται σε ανοδική τάση εδώ και τέσσερις συνεχόμενους μήνες, έχοντας θετικό πρόσημο.

Από την αρχή του 2025, το μερίδιο αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 16,4% , ωστόσο εξακολουθεί να είναι κάτω από τον ρυθμό που απαιτείται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Τα υβριδικά οχήματα αποτελούν πλέον την πιο δημοφιλή επιλογή μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική και να περνούν για πρώτη φορά στην ιστορία τα diesel.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ε.Ε. ανά τύπο καυσίμου



Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 16,4% του μεριδίου αγοράς της Ε.Ε. σημειώνοντας αύξηση από το 13,2% της ίδιας 10μηνης περιόδου του 2024. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν στο 34,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 36,6%, από 46,3% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.473.447 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην Ε.Ε. οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σημείωσαν αύξηση: Γερμανία (+39,4%), Βέλγιο (+10,6%), Ολλανδία (+6,6%) και Γαλλία (+5,3%).

Υβριδικά

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. αυξήθηκαν σε 3.109.362 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Ισπανία (+27,1%), Γαλλία (+26,3%), Γερμανία (+10,3%) και Ιταλία (+8,9%). Τα υβριδικά αντιπροσωπεύουν το 34,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Plug-in

Οι ταξινομήσεις plug-in-hybrid συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 819.201 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στις αυξήσεις του όγκου σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+109,6%), η Ιταλία (+76,5%) και η Γερμανία (+63,4%). Ως αποτέλεσμα, τα PHEV αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,1% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 7% πέρυσι.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,3%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32,3%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,5%), την Ιταλία (-16,9%) και την Ισπανία (-13,7%). Με 2.459.151 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τη βενζίνη μειώθηκε στο 27,4% από 34% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,5%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,2% για το πρώτο 10μηνο του έτους.

Πηγή: ACEA