Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Mercedes σχεδιάζει το «μεγαλύτερο πρόγραμμα κυκλοφορίας νέων μοντέλων στην ιστορία», με 18 αυτοκίνητα να πρόκειται να κάνουν το ντεμπούτο τους τον επόμενο χρόνο και άλλα 14 μοντέλα το 2027. Τα περισσότερα θα είναι νέες γενιές οχημάτων ή facelifts, αλλά μερικές ολοκαίνουργιες προσθήκες βρίσκονται επίσης στα σκαριά. Συνολικά, η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Στουτγάρδη διαθέτει ήδη περίπου 40 διαφορετικά μοντέλα (μαζί με τα είδη αμαξώματος), σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ola Källenius και παρά την ήδη πολύπλοκη γκάμα, ο επικεφαλής της εταιρείας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αυτή να μεγαλώσει κι άλλο.

Σε συνέντευξη του, ο Källenius ρώτησε ρητορικά: «Θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες προσθήκες; Δεν πρόκειται να το αποκλείσω αυτό. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη στην αγορά, θα το κάνουμε. Στη Mercedes τρώμε και κοιμόμαστε για τα αυτοκίνητα».

Το εντυπωσιακό λανσάρισμα έχει ήδη ξεκινήσει. Η επίσημη έναρξη ήταν η κυκλοφορία της νέας CLA νωρίτερα φέτος, τόσο σε ηλεκτρική όσο και σε βενζινοκίνητη έκδοση. Η σειρά Maybach SL 680 Monogram Series έχει επίσης αποκαλυφθεί ενώ η Mercedes-Benz έχει χαρακτηρίσει την CLA Shooting Brake ως ξεχωριστό μοντέλο από τη sedan και την έχει συμπεριλάβει στη λίστα της επόμενης χρονιάς.

Μπορούμε να περιμένουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Benz λέει ότι θα κυκλοφορήσουν τέσσερα αυτοκίνητα ICE “κορυφαίας κατηγορίας” του χρόνου και πέντε ηλεκτρικά. Το 2027, ο αριθμός είναι πέντε και για τους δύο τύπους. Η κατηγορία Top-End για τη Mercedes-Benz καλύπτει μοντέλα AMG και Maybach, καθώς και την S-Class και την G-Class. Θα υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα στην “βασική” γκάμα, αλλά θα υπάρχουν ακόμα δύο βενζινοκίνητα και δύο ηλεκτρικά το 2026 και δύο ICE με ένα ηλεκτρικό το 2027.

Με τόσα πολλά νέα και αναθεωρημένα μοντέλα να έρχονται, σχεδόν όλα στη γκάμα της Benz θα είναι φρέσκα μέχρι το τέλος του 2027. Τα τρέχοντα μοντέλα EQ θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από οχήματα που μοιάζουν περισσότερο με τα βενζινοκίνητα αδέλφια τους , αλλά ακόμη και αν αλλάξουν τα ονόματα, η ηλεκτρική ενέργεια θα παραμείνει προτεραιότητα.